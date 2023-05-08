Москва 08 мая 2023, 12:00 Московский НПЗ: о работе в годы Великой Отечественной и почему важно хранить память Телеканал «360»

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Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в районе Капотня, провел патриотическую акцию накануне Дня Победы. В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно снабжал топливом фронт и тыл, ведь российская армия нуждалась в огромных объемах горючего. Пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев рассказал «360», как предприятие работало под вражескими обстрелами.

«В трех километрах от существующего завода была создана фанерная копия предприятия. Это была некая уловка для отвлечения вражеской авиации от нанесения ударов. И эта уловка сработала: бомбы наносились по фанерной копии, фальшзаводу. Там специально дежурили работники предприятия, прожигали промасленную ветошь, бочки с остатками нефтепродуктов для того, чтобы создать видимость успеха поражения», — рассказал Казанцев.

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Настоящий завод продолжал исправно работал и снабжал фронт и тыл топливом. При этом рабочие предприятия еще и наращивали объемы продукции, чтобы не отставать от плана и поддерживать бойцов.

Историю завода бережно хранят. В 2020 году в Капотне открыли восстановленные памятники воинам — жителям района и рабочим-нефтяникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Мемориалы отреставрировали на средства Московского нефтеперерабатывающего завода.

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Каждый год здесь проходит патриотическая акция — жители и гости столицы вспоминают тех, кто защищал Родину за линией фронта.

«На День Победы обязательно мы все принимали участие, возлагали цветы, восстанавливали памятники. Вот у нас недалеко другой памятник, на Аллее Славы», — рассказала «360» ветеран труда Ольга Коротенко.

Все жители Капотни тщательно готовятся к празднику, для них 9 Мая — особенно важная дата. Пришедшие на патриотическую акцию поделились в беседе с телеканалом, что обязаны своей жизнью тем людям, которые отстояли нашу Родину.

«Этот праздник в моем сердце, в моей памяти. У меня воевал и в 1945 году погиб дедушка. Поэтому этот праздник для меня играет очень большое значение», — рассказал один из участников акции.

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В День Победы в Капотне состоится премьера авторского военного кино. После для зрителей пройдет праздничный концерт.