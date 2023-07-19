Москва 19 июля 2023, 12:40 Московский НПЗ модернизировал отгрузку топлива по железной дороге Пресс-служба Московского НПЗ

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Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство автоматизированного терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Модернизация повысит экологические характеристики процесса в три раза и обеспечит герметичную отгрузку.

Терминал сможет наполнять свыше 100 вагонов-цистерн в сутки с использованием современных природоохранных технологий. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии нового объекта МНПЗ требованиям технических регламентов.

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«Новый терминал отгрузки топлива в железнодорожный транспорт Московского НПЗ отвечает всем требованиям промышленной безопасности, а также улучшает экологическую ситуацию на прилегающих к предприятию территориях», — отметил руководитель межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексей Курбатов.

Экологические характеристики процесса улучшились за счет устройства улавливания паров. Оно исключает влияние на атмосферу, поскольку возвращает пары на производство.

Московский НПЗ построил новый терминал в рамках программы развития инфраструктуры хранения и отгрузки. Она повышает надежность поставок топлива на рынок. На заводе уже работает автоматизированный терминал отгрузки в автомобильный транспорт, который может наполнять более 250 автоцистерн в сутки.

Масштабная модернизация на МНПЗ находится на заключительном этапе, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, полностью преобразование планируют завершить к 2025 году.

«Модернизация системы отгрузки топлива — важный проект, который позволяет повысить надежность снабжения рынка столицы топливом», — отметил Овчинский.

Гендиректор Московского нефтеперерабатывающего завода Виталий Зубер заявил, что предприятие последовательно обновляет производство в рамках программы модернизации. При строительстве новых современных установок МНПЗ использует технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности, обратил внимание руководитель.

«Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее», — подчеркнул Зубер.