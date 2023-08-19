Москва 19 августа 2023, 13:54 Московский кабельный завод нарастил поставки продукции Овчинский: Московский кабельный завод нарастил поставки на 30% за год Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский завод «Спецкабель» в первом полугодии 2023 года нарастил объем отгрузок на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что предприятие, специализирующееся на производстве кабелей, имеет статус промышленного комплекса и в связи с этим пользуется преференциями. Ежегодно завод экономит около четырех миллионов рублей.

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«Компания планомерно увеличивает долю отечественного сырья, используемого на производстве, и модернизирует парк оборудования. Кроме того, за первое полугодие 2023 года общий объем отгруженной предприятием продукции превысил отметку в 3,5 миллиарда рублей», — отметил Овчинский.

Самая высокая динамика — рост более чем на 45% в годовом выражении — наблюдалась в категории оптических кабелей и кабельных сборок, относительно новой для московского завода.

Вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов сообщил, что предприятие постоянно работает над созданием новых типов кабелей для отечественной промышленности. Часть разработок нацелена на перспективу, но большая доля из них уже пользуется спросом, и компания осваивает их серийное производство.

«Наша продукция востребована у заказчиков, так как они ценят ее качество и надежность», — рассказал Лобанов.

Завод «Спецкабель» действует с 1997 года и за это время выпустил более 850 тысяч километров специализированных проводов. Предприятие входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России, а также в перечень системообразующих организаций страны.

На заводе создают и производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии разного назначения. В год «Спецкабель» выпускает более двух тысяч видов изделий.

Всего в Москве функционируют почти четыре тысячи промышленных площадок, где трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Столичные предприятия могут претендовать на более чем 20 системных мер поддержки от городских властей, в частности субсидии и целевые займы.