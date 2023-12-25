Москва 25 декабря 2023, 07:27 Московский холдинг выпустил более 4,5 миллиона сладких подарков к Новому году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» московские фабрики в преддверии Нового года выпустили более 4,5 миллиона сладких подарочных наборов, которые уже появились на полках магазинов всей России. Об этом рассказал министр правительства и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в Москве работает около 100 кондитерских предприятий, на которых трудятся более 19 тысяч человек. Компании постоянно увеличивают объем и ассортимент выпускаемой продукции, обеспечивая не только столицу, но и другие регионы России.

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«Московские фабрики холдинга „Объединенные кондитеры“, имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 миллиона сладких подарков. Наборы от компаний „Красный Октябрь“, „Рот Фронт“ и „Бабаевский“ уже появились в магазинах по всей стране», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» фабрики сделали 70 вариантов различных новогодних наборов, из которых большую часть фасуют в Москве. Отличаются подарки по весу — от 200 граммов до 1,5 килограмма.

Кроме сладостей, предприятия занимаются выпуском игрушек для детей. Каждый год фабрики делают плюшевые символы года, в которые складывают конфеты, вафли, печенье и другую продукцию.

К примеру набор «Обожайка» — это шапочка с поднимающимися ушами, внутри головного убора спрятаны конфеты. Упаковки подарков «Волшебный замок», «Рождественская ночь» и «Шоколадная фабрика» можно использовать в качестве кукольного домика, а изделия «Аленка Матрешка» и «Лакомка» — повесить на новогоднюю елку.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Директор департамента маркетинга холдинга «Объединенные кондитеры» Юлия Дорофеева рассказала, что в этом году по пожеланиям покупателей в продажу поступили новые сладкие наборы.

«В составе большинства — конфеты „Мишка косолапый“, „Красная Шапочка“, „Маска“ и многие другие. Холдинг имеет выстроенную инфраструктуру по переработке какао-бобов, что позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных полуфабрикатов и контролировать качество на каждом этапе производства», — подчеркнула она.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С 2016 года статус промышленного комплекса власти Москвы присвоили 70 предприятиям, где работают более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим со сниженной ставкой налога на прибыль до 13,5%, налога на недвижимое имущество на уровне 50% и налога на землю в 20% от исчисленного. Кроме того, ставка за аренду земли составляет всего 0,3% от кадастровой стоимости.

Всего в российской столицы работает более четырех тысяч промышленных площадок, которые обеспечивают рабочими местами более 720 тысяч человек. Для них власти города разработали более 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также компании могут воспользоваться рядом антикризисных инструментов.

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