Москва 27 июля 2023, 13:31 Московский бренд Balagura увеличил объем производства дизайнерских сумок на 10% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания Balagura повысила объем выпуска дизайнерских сумок на 10% за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Более 200 предприятий работает сегодня в столичной отрасли легкой промышленности, отметил Овчинский. Эти компании выпускают широкий ассортимент товаров, в том числе ткани, обувь, мужскую и женскую одежду.

В городе производят не только стандартные изделия, но и дизайнерские вещи, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Примерами таких изделий стали плащи из переработанного пластика и яблочной кожи, тату-перчатки с вышивкой и большое количество оригинальных аксессуаров.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Так, компания Balagura более 18 лет выпускает сумки, и за шесть месяцев 2023-го ей удалось нарастить объем выпуска изделий на 10% год к году», — сказал Овчинский.

Бренд делает сумки по индивидуальному дизайну, поэтому у изделий нет аналогов на рынке. В ассортимент столичной компании вошли аксессуары из дерева и натуральной кожи, украшенные зеркалами. Фирма выпустила сумку «Чайка» со стеклянными витражами и подсветкой, которая производится по запатентованной технике, и множество других уникальных товаров.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новую коллекцию Balagura посвятила сказкам Александра Пушкина. Изделия создали по мотивам пяти произведений: «Руслан и Людмила», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Бренд смог повысить объемы производства благодаря расширению товарной линейки для сегмента масс-маркет, а также каналов реализации. Недавно сумки компании начали продавать на маркетплейсах. Кроме того, фирма расширяет модельный ряд и запускает производство других премиальных аксессуаров — обложек на паспорт, картхолдеров, футляров для очков, кейсов для наушников, ключниц и косметичек.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас со стороны покупателей наблюдается рост спроса на российские бренды, сообщила создательница фирмы Алла Балагура. В компании считают, что это самое подходящее время для повышения оборотов и занятия уверенной позиции на рынке, отметила основательница производства.

«При изготовлении наших товаров мы используем только высококачественную кожу и премиальную фурнитуру, а также разрабатываем коллекции для разных сегментов рынка, чтобы привлечь большую аудиторию покупателей», — обратила внимание Балагура.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством. В столице работает около четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек.

Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также почти 100 малых. Эти площадки выпускают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.