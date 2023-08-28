Москва 28 августа 2023, 11:28 Московские промпредприятия станут участниками бизнес-миссии в Латинскую Америку Овчинский: 7 компаний из Москвы покажут продукцию бизнесу в Латинской Америке Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Семь столичных компаний станут участницами бизнес-миссии в Латинской Америке. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Аргентина, Перу, Мексика, Чили и Венесуэла очень заинтересованы в продукции из столицы, отметил Овчинский. Кроме того, сами промышленники Москвы считают Латинскую Америку довольно перспективным направлением для международного сотрудничества.

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«С целью укрепления экономических отношений между странами центр „Моспром“ организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров», — рассказал Овчинский.

Например, Латинская Америка заинтересована в том, чтобы внедрить в повседневную жизнь цифровые сервисы. Свои услуги латиноамериканским странам может предложить компания «Моситлаб». Во время бизнес-миссии она покажет новейшие и инновационные товары: устройство оптического контроля качества продукции, прибор для энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании Ян Анисов рассказал, что «Моситлабу» удалось разработать множество проектов в части цифровизации.

«Совокупный эффект от внедрения наших технологий оценивается в повышении чистой прибыли более чем на 20 процентов в год. Страны Латинской Америки — это регион с высоким уровнем привлечения инвестиций и возможностью налаживания международного сотрудничества», — подчеркнул он.

Анисов добавил, что его компания заинтересована в развитии отношений с иностранными партнерами.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одно московское предприятие, для которого перспективен выход на рынки стран Латинской Америки, — БУЛАТ. Оно готово поставлять СХД, серверы, коммутаторы и маршрутизаторы. Компания уверена, что ее высокотехнологичное оборудование будет востребованным.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.