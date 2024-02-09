Москва 09 февраля 2024, 07:28 Московские производители представили свою продукцию на выставке «Продэкспо-2024» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производители продуктов питания из Москвы презентуют свою продукцию на 31-й Международной выставке «Продэкспо-2024», которая пройдет в столице до 9 февраля. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» каждый год организует международную выставку продуктов питания, напитков и сырья. В этом его поддерживает Минсельхоз России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В 2024 году образцы продуктов и технологии покажут более 2,1 тысячи компаний из 40 государств.

«Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка», — сказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В мероприятии принимают участие московские компании по производству хлебобулочных, кондитерских, мясных изделий, а также молочной продукции, снеков и напитков. Организация «Амидис групп» представила линейку из ореховых снеков. Предприятие предлагает высококачественные продукты, которые грамотно отбирают и обрабатывают для сохранения вкуса и полезных элементов.

Московская фабрика мороженого «БРПИ» продемонстрировала на выставке три своих торговых марки — Brandice, Natacha и «Московское мороженое». Среди вкусов были ванильные, шоколадные, фруктовые и ореховые сливочные сорта. Также на стенды поставили эскимо, классические пломбиры, функциональное обогащенное мороженое и безлактозные десерты.

Один из самых крупных производителей хлебобулочных изделий — комбинат «Черемушки» — показал на выставке кремовые и упакованные торты длительного хранения. Среди них оказались «Чародейка», «Медовик», «Прага» и «Персидская ночь».