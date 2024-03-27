Москва 27 марта 2024, 07:22 Московские пищевые компании создали новые продукты при поддержке властей города Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Кондитерские батончики, чай от сибирских травников, готовые блюда — при поддержке московских властей столичные пищевые компании создают новые линейки продукции и расширяют производство. Только за прошлый год такие предприятия показали существенный рост. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы выпуска и поставляют ее на отечественный и зарубежные дружественные рынки», — заявил чиновник.

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По словам Овчинского, один из таких примеров — производитель травяных чаев, который разработал новую линейку продукции. Речь про бренд Istoklab. Новая линейка чая основана на травяных сборах, которые вручную собирали специалисты компании на Алтае. Работники повторяли опыт предков: сбор велся с учетом лунного календаря в местах, где находились древние поселения. Новый продукт предназначен для чайных церемоний и будет продаваться в ограниченном количестве. Всего произведено около двух тысяч упаковок такого чая.

Наши церемониальные сборы — это особенная линейка. Ее для нас создают травники Сибири. Чтобы создать продукт, мы искали каждый состав более года. Сборы нужно заваривать от 12 до 18 часов в двухлитровом термосе. По нашему мнению, это даст максимальную пользу и проявит все свойства трав. Каждая упаковка рассчитана на одну церемонию. Эти сборы не на каждый день, но подойдут для особых случаев. Ульяна Гладий основательница компании Istoklab

Овчинский рассказал также про кондитерскую компанию «Монетный двор». Она разработала новый продукт — кондитерские мини-батончики с разными начинками: фруктовыми, карамелью и сгущенкой. В прошлом году компания заключила контракт с казахстанскими партнерами в ходе международной выставки, организованной при поддержке центра «Моспром».

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская промышленная компания «Твердь» получила статус промкомплекса. Это позволило ей в прошлом году увеличить выпуск готовых блюд на 34%. Предприятие изготовило около 2,7 миллиона единиц продукции для магазинов и для сервисов доставки еды. Статус промкомплекса дает предприятию налоговые льготы, а на сэкономленные средства оно расширяет производство, увеличивает объемы выпуска продукции и всесторонне развивается.

В 2023 году наши показатели выросли по товарообороту, производству готовых блюд и поставкам новым заказчикам. Мы ежегодно стремимся увеличивать выпуск продукции, улучшать бизнес-процессы и искать новые рынки сбыта. Значительную роль в развитии нашего предприятия играет поддержка города. Многие достижения осуществляются благодаря статусу промкомплекса, который в предыдущем году нам подтвердили. Александр Рогов директор компании «Твердь»

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Власти Москвы реализуют комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Благодаря этому Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% без учета нефтеперерабатывающей отрасли.