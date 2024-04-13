Москва 13 апреля 2024, 09:23 Московская промышленность помогла развитию ракетно-космической отрасли Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московские производители всегда были в авангарде ракетно-космической отрасли. В столице создавали системы жизнеобеспечения космонавтов, космические станции, ракеты-носители, системы энергообеспечения и многое другое. Сегодня промышленники продолжают дело предшественников: в столице разрабатывают уникальные технологии для космических полетов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что Москва — важнейший центр ракетно-космической промышленности России, где работают свыше 40 предприятий и различных научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов. На них трудоустроили более 30 тысяч человек.

Это инженеры и конструкторы, разработчики и другие специалисты в смежных областях, благодаря которым в городе создают почти все — от сверхлегких кабелей до ракет-носителей и комплектующих для космических аппаратов. Владислав Овчинский глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ракетный комплекс «Ангара» стал первым подобным проектом. Его разработали исключительно в России, без сотрудничества с зарубежными странами.

Победителем конкурса на создание ракеты стал московский Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева (ГКНПЦ). В рамках проекта «Ангара» компания создает ракеты от легкого до тяжелого класса на базе унифицированных ракетных модулей.

В результате долгих лет разработок, исследований и практических опытов центра состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Она стартовала 11 апреля 2024 года с космодрома Восточный.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

На площадке центра имени Хруничева собрали третью ступень, головной обтекатель и детали, сборочные единицы ракеты-носителя «Ангара-А5». Их доставили в филиал центра в Омске для общей сборки и заключительных проверок.

Систему управления ракеты-носителя создали в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина в Москве. Ее устройство позволяет эффективно управлять ключевыми элементами ракеты-носителя — маршевыми двигателями первой и второй ступеней, системой контроля расхода топлива.

При создании системы использовали современную элементную базу исключительно российского производства. Это помогло обрести полную технологическую независимость от иностранных партнеров в части микроэлектроники.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ценный вклад в развитие области вносят и другие столичные предприятия. Например, завод «Спецкабель» выпускает кабель для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire. Информация по нему передается со скоростью 400 мегабит в секунду — в четыре раза быстрее, чем в других подобных изделиях.

Уникальная технология изготовления делает кабель не только тоньше, но и легче иностранных аналогов. Изделие может работать при температуре от -198 до +200 градусов, что стало гарантом его стабильного функционирования в экстремальных условиях космоса.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Инженерный центр «АСК» занимается тестами электронной компонентной базы (ЭКБ) для изделий ракетно-космической отрасли, которые используют в наземных тренажерах для подготовки космонавтов к полету, а также многих других приборах.

Системы вентиляции на ключевых объектах космической отрасли тоже создали в Москве. Изделия фабрики вентиляции («ГалВент») обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный и Плесецк, в научно-производственных центрах страны, а также в центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный производитель систем безопасности «Випакс» поставляет IP-видеосерверы для предприятий Роскосмоса. Они позволяют сохранять данные с различных видеокамер на большое количество каналов без ограничения по разрешению и количеству кадров в секунду.

Модули видеоаналитики компании оснастили детекторами пересечения периметра, распознавания автомобильных номеров и лиц.