14 декабря 2023, 07:21
«Московская техническая школа» запустила курс по направлению «Аддитивные технологии»
Овчинский: в МТШ появился курс по направлению «Аддитивные технологии»
Проект «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС запустил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что создание средств взаимодействия между разработчиками и производителями продукции является одной из ключевых задач при формировании стандартов в цифровой среде. Для ее устойчивого функционирования в различных отраслях экономики используют продукты, полученные с применением передовых технологий производства, в том числе аддитивных.
Новый дистанционный курс «Московской технической школы» и Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» позволит инженерам изучить этот вопрос и приобрести актуальные компетенции по оценке эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения.
Курс рассчитан на 16 академических часов. Он подойдет сотрудникам промышленных предприятий атомной отрасли, судостроения, машиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также преподавателям высшей школы и организаций среднего профессионального образования. После прохождения обучения им выдадут удостоверение о повышении квалификации гособразца.
«Наша совместная с МТШ программа познакомит слушателей с современными решениями этого вопроса и позволит сформировать целостное представление о том, какой путь необходимо пройти для аттестации аддитивных материалов и технологий», — рассказал директор инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» университета МИСИС Иван Иванов.
«Московская техническая школа» представляет собой проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель заключается в повышении квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Для сотрудников предприятий предусмотрено более 120 программ повышения квалификации.
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