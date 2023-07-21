Москва 21 июля 2023, 09:16 Московская компания запустила производство интерактивного тренажера по шахматам Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель 3DQuality, специализирующийся на 3D-оборудовании, разработал интерактивный тренажер для обучения и тренировки шахматистов разных уровней. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, столичные промышленники выпускают широкий ассортимент обучающей продукции. Эти товары пользуются популярностью не только во всех российских регионах, но и в других странах, отметил Овчинский. Кроме того, московские компании предлагают высокотехнологичные решения, указал глава столичного департамента.

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«В частности, московский производитель 3DQuality разработал интерактивное устройство для развития логического мышления и ручной моторики у детей разных возрастов», — сообщил Овчинский.

Он добавил, что компания уже запустила производство и начала переговоры о поставках устройства в образовательные учреждения России.

Интерактивный тренажер по шахматам — собственная разработка московской организации. Создатели устройства предусмотрели разные уровни сложности и режимы игры. Тренировку можно адаптировать под индивидуальные потребности и навыки игрока.

Система предоставляет возможность анализировать ошибки и подбирать верную стратегию. Также в тренажер встроили функцию подсказок правильного хода. Аппарат совмещает компьютерные шахматы и классические, в которых металлические фигуры переставляет игрок.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

О разработке столичной компании хорошо отозвались в разных образовательных центрах, в том числе в ГБПОУ «Воробьевы горы». Это учреждение стало одним из ведущих и крупнейших в московской системе допобразования.

Выпуская оборудование, прежде всего предназначенное для детей, очень важно получать обратную связь о нужности, полезности и эффективности продукта, отметила гендиректор 3DQuality Диана Данилюк. По ее словам, компания придает большое значение таким образовательным разработкам, поскольку они помогают детям развивать не только творческое и логическое мышление, но и навыки для успешной карьеры.

«Использование современных технологий в обучении детей способствует формированию нового поколения инноваторов и лидеров, которые будут вносить вклад в развитие нашей страны», — пояснила Данилюк.

Предприятие с 2015 года выпускает широкий ассортимент 3D-принтеров и 3D-сканеров. Московская компания вошла в список лидеров по разработке и производству 3D-оборудования.

Крупные, малые и средние предприятия Москвы могут развиваться благодаря комфортным условиям, созданным в городе для бизнеса. Размещая промплощадки в столице, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и к большому пулу системной поддержки города. Компаниям предлагают свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы, а также антикризисные инструменты.

Москва как центр российской промышленности делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня каждое третье работающее в городе предприятие относится к высокотехнологичным.