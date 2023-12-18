Москва 18 декабря 2023, 11:10 Московская компания запустила производство интерактивного игрового оборудования для изучения электричества Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель представил на международной выставке-форуме «Россия» интерактивный набор «Электричество», предназначенный для детей от пяти лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания «Научные развлечения» свыше 30 лет производит образовательное оборудование по естественно-научным направлениям. Сейчас в линейке бренда более 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов, отметил Овчинский.

«Производитель продолжает расширять спектр учебного оборудования — в рамках международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ был представлен новый набор „Электричество“ для детей от пяти лет. Он предлагает проведение безопасных экспериментов с электротоком», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания выпустила уже 500 таких наборов и планирует производить не менее трех тысяч комплектов ежегодно, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Понятное и объемное руководство позволяет ребенку приобрести теоретические знания и практические навыки для работы с электроцепями и устройствами. Дети учатся безопасно обращаться с электроприборами, собирать и разбирать простые схемы, подключать элементы и измерять напряжение и силу тока. Благодаря опытам ребенок развивает инженерную и научную мысль, знакомится с основами электротехники и получает базовое представление о природе электрического тока и его использовании.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам гендиректора компании Олега Поваляева, на сегодняшний день их наборами в России пользуются более миллиона детей. Комплекты от столичного производителя позволяют осваивать азы естественных наук, робототехники и информатики с помощью экспериментальной и проектной деятельности.

«Цифровые интерактивные комплексы используют более чем в 40 тысячах российских школ, детских садов, вузов и других образовательных организаций», — отметил Поваляев.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сегодня в Москве работает свыше четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают самые разнообразные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развивая собственные площадки в Москве, производители получают возможность активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

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