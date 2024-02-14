Москва 14 февраля 2024, 17:49 Московская компания упростила производство 3D-сканеров с помощью искусственного интеллекта Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания, выпускающая 3D-сканеры, упростила восемь производственных процессов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что московские предприятия выпускают высокотехнологичные устройства и используют современные решения. По словам Овчинского, это значительно упрощает работу, приносит экономическую выгоду и повышает качество продукции.

«Например, столичная компания упростила восемь производственных процессов с помощью искусственного интеллекта. ИИ ускоряет процесс найма сотрудников до двух–трех дней, а также создает новые креативные концепции», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Работники компании «ТЕКСЕЛ» используют искусственный интеллект для мозговых штурмов. Нейросеть придумывает идеи на заданную тему, а после их обсуждают в коллективе. Также ИИ применяют для расшифровки сложночитаемых кодов в программировании: сотрудник получает от нейросети комментарии с пояснениями.

«Интеграция ИИ в ключевых областях радикально трансформировала наш подход к бизнес-процессам. Самое важное, что ИИ не только выполняет монотонные задачи, но и способствует генерации новаторских идей, значительно улучшая креативные ресурсы наших команд», — отметил сооснователь и гендиректор компании Максим Федюков.

Он подчеркнул, что, несмотря на все преимущества, искусственный интеллект не в состоянии заменить человека. По словам Федюкова, ИИ дополняет и усиливает людской потенциал. Совместная работа человека и машины позволяет не только повысить эффективность, но и переосмыслить традиционные подходы к управлению и развитию бизнеса, обратил внимание гендиректор компании.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский производитель выпускает 3D-сканеры, способные оцифровывать людей, одежду на них и разные предметы. Благодаря разработке столичного предприятия изготовители могут получить точные данные для создания эскиза. Сканер позволяет сформировать личный виртуальный гардероб, в котором пользователь может примерять одежду на собственной 3D-модели.

Московский производитель является резидентом «Сколково» с 2016 года. Директор по цифровым креативным индустриям «Сколково» Алексей Каленчук назвал смелостью применение ИИ в реальных процессах. По его словам, пока нейросети используют в основном в качестве ассистентов в режиме «второго пилота» или для проверки и контроля качества. Случаев применения в автономном режиме все еще мало, среди них можно выделить лишь отчеты, которые способен делать ИИ, прочитав документ или текст, рассказал Каленчук.

«У нейросетей много общих и мало специфичных знаний, теоретически это решается дополнительным обучением. На практике пользователи создают схемы, объединяющие ИИ и традиционные базы знаний через специфичные запросы», — уточнил директор по цифровым креативным индустриям «Сколково».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Подобные инновационные инструменты для автоматизации производственных и административных процессов вносят в столичный реестр высокотехнологичных решений «Банк технологий». Этот бесплатный сервис запустили в сентябре 2020 года. Список постоянно расширяется за счет новых отечественных разработок, которые помогают предприятиям сэкономить время и быстро подобрать необходимые инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе появляется 40–50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В городе сложились комфортные условия для развития как малых и средних, так и крупных предприятий. Московским компаниям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов.