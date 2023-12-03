Москва 03 декабря 2023, 12:17 Московская компания создала аналог импортного элемента для газовых турбин Овчинский: «ЛГ автоматика» создала аналог импортного элемента для газовых турбин департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «ЛГ автоматика» создала клапан для оснащения газовых турбин. До сих пор эти элементы производили только за рубежом и импортировали для отечественных предприятий. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские промышленники создают наукоемкие решения и выводят на рынок новые продукты собственной разработки. Они позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий. Например, московская компания „ЛГ автоматика“ разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины», — отметил он.

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По словам Владислава Овчинского, удалось подписать многолетний контракт, согласно которому планируется поставлять 80 изделий ежегодно.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Актуальные решения

Московская компания включилась в процесс импортозамещения еще в 2018 году и активно участвовала в разработках приборов, способных заменить зарубежные.

«Сегодня, в условиях санкций, наши решения особенно актуальны. Клапаны и турбина изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны», — сообщил руководитель отдела компании по работе с заказчиками Михаил Нерсесьян.

Газовую турбину используют для преобразования продуктов сгорания газа в механическую работу генератора и дальнейшую работу газоперекачивающего агрегата (который, в свою очередь, нужен для транспортировки газа по магистральным газопроводам). Клапан регулирует поток и позволяет перекрывать или открывать подачу топливного газа.

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