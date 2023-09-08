Москва 08 сентября 2023, 13:24 (обновлено: 08 сентября 2023, 14:57) Московская компания разработала дизайн модуля для умного электросчетчика Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений разработала дизайн модуля отображения данных для умного счетчика электроэнергии. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава столичного департамента назвал развитие промышленного дизайна одной из приоритетных для города сфер. По словам Овчинского, эта отрасль помогает предприятиям оптимизировать производство и выпускать продукцию, востребованную на рынке.

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«В этом направлении также активно продвигаются столичные дизайнерские компании, которые реализуют проекты для промпредприятий по всей стране. В частности, московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab разработала дизайн-проект модуля интеллектуального счетчика для отечественного производителя», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отличительная особенность устройства — высокая эргономичность. Перед столичной лабораторией стояла задача разработать дизайн, удобный для пользователей любого возраста.

Модуль «МИРТ-835» показывает информацию с электросчетчика, к которому он привязан. Устройство оснастили графическим жидкокристаллическим дисплеем. Пользователи могут настраивать отображение данных, например, менять размер шрифтов и цифр, иконок состояний и уведомлений.

«Сегодня российская микроэлектроника взяла курс на развитие отечественных технологий и локализацию производства. Модуль умного счетчика — один из примеров успешного импортозамещения», — обратил внимание гендиректор и основатель MNTlab Михаил Крапивной.

Дизайн заказало ООО «Миртек» из Ставрополя. Компания с 2006 года разрабатывает и внедряет решения для интеллектуального учета энергоресурсов, причем не только в России, но и в странах СНГ. Предприятие уже готово приступить к выпуску модуля отображения информации, который разработала московская лаборатория.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса в Москве могут развиваться как крупные, так и средние и малые предприятия. Размещая промышленные площадки в столице, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают более четырех тысяч промплощадок, общее количество их сотрудников превышает 720 тысяч человек. В столице выпускают самые разные товары, в том числе одежду, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.