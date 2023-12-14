Москва 14 декабря 2023, 11:24 Московская компания получила премию как лучший производитель IoT-электроники Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичного производителя электрооборудования отметили профессиональной премией в области интернета вещей (IoT) и смежных технологий IoT Awards 2023. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Организатором премии выступила Ассоциация интернета вещей при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В этом году заявки поступали в пяти тематических номинациях. Жюри также традиционно вручило собственную награду в секретной номинации и определило компанию года.

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Всего на премию подали 28 заявок. Большинство из них поступило в номинации «Умный город и энергетика».

Концепция промышленного интернета вещей — инновационный подход, объединяющий разные устройства и системы в единую сеть, пояснил Овчинский. По его словам, такое слияние технологий позволяет собирать и анализировать информацию автоматически, а также обмениваться данными как между устройствами, так и с внешней средой. Столичные предприятия создают эффективные системы управления производством, закрывая потребности рынка в IoT-устройствах, отметил министр правительства Москвы.

«Так, линейка оборудования компании „АТБ Электроника“ удостоилась победы в профессиональной премии IoT Awards 2023 в номинации „Отечественная электроника для IoT“. Все победители конкурса получили умные дипломы, которые изготовила другая столичная компания — ISBC», — рассказал Овчинский.

В линейку, представленную столичным производителем, входят базовые станции, модемы, разнообразные датчики и трекеры, предназначенные для работы в промышленных условиях. Оборудование обеспечивает полный цикл контроля работы любого промышленного или инфраструктурного объекта с применением беспроводных технологий.

В течение 2023 года компании удалось проработать линейку устройств для разветвленной архитектуры IoT-оборудования на несанкционной компонентной базе, сообщил главный разработчик линейки устройств для интернета вещей Олег Новиков. По его словам, предприятие сохранило промышленное качество и короткие сроки полного производственного цикла.

«Эта награда — итог безукоризненной работы всех подразделений компании», — подчеркнул Новиков.

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудится свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают разнообразные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.

Созданные в столице для бизнеса комфортные условия позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещая промышленные площадки в Москве, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня столичным предприятиям доступны более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также работает набор антикризисных инструментов.

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