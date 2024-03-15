Москва 15 марта 2024, 07:22 Московская компания почти на 50% увеличила производство блинного теста к Масленице Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

В России с 11 по 17 марта празднуют Масленичную неделю. В эти дни производственно-распределительный центр сети ресторанов «Теремок» увеличил выпуск блинного теста более чем на 46%. Компания использует его для приготовления блинов в собственной сети ресторанов русской кухни в Москве. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.

Продукты питания в Москве производят более 290 компаний. Они готовят хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную, рыбную и молочную и продукцию, фруктовые и овощные товары, а также готовые блюда и полуфабрикаты.

Ежегодно компании укрепляют позиции на рынке и наращивают объемы выпуска, что обусловлено высоким спросом на отечественную продукцию, а также поддержкой со стороны города. Дарья Степанова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Степанова отметила, что столичное предприятие увеличило более чем на 46% изготовление блинного теста к Масленице — с 7,5 до 11 тонн в сутки. Производство начинки выросло почти на 20% — с 6,3 до 7,5 тонны в сутки.

В 2023 году компания воспользовалась финансовой помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). В рамках соглашения предприятие получило льготный заем в размере 50 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования отечественного производства. Это позволило компании за прошлый год подготовить 15 тысяч тонн продукции в производственно-распределительном центре. В том числе, 2,8 тысячи тонн блинного теста, а также начинки для блинов, основы для супов, заготовки для вторых блюд и салатов. Но на этом компания останавливаться не собирается.

В 2024 году мы продолжим расширяться, в том числе за счет увеличения площади и мощностей производственно-распределительных центров. По нашим прогнозам, объемы выпуска компании в Москве к концу года достигнут 17 тысяч тонн продукции, в том числе 3,1 тысячи тонн блинного теста. Михаил Гончаров основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»

Сегодня сеть компании включает 334 ресторана в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В них работают более пяти тысяч человек. Заведения сети ежегодно принимают свыше 32 миллионов гостей.

В процессе приготовления рестораны не используют консерванты и замороженные полуфабрикаты. Тесто и другие ингредиенты для блюд компания ежедневно производит в собственных центрах. Такие центры работают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% без учета нефтеобрабатывающей отрасли.

Московские власти стимулируют развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города — например, целевыми займами и субсидиями. Для них также разработали также ряд антикризисных инструментов.