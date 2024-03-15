15 марта 2024, 07:22
Московская компания почти на 50% увеличила производство блинного теста к Масленице
В России с 11 по 17 марта празднуют Масленичную неделю. В эти дни производственно-распределительный центр сети ресторанов «Теремок» увеличил выпуск блинного теста более чем на 46%. Компания использует его для приготовления блинов в собственной сети ресторанов русской кухни в Москве. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.
Продукты питания в Москве производят более 290 компаний. Они готовят хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную, рыбную и молочную и продукцию, фруктовые и овощные товары, а также готовые блюда и полуфабрикаты.
Ежегодно компании укрепляют позиции на рынке и наращивают объемы выпуска, что обусловлено высоким спросом на отечественную продукцию, а также поддержкой со стороны города.
Дарья Степанова
руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Степанова отметила, что столичное предприятие увеличило более чем на 46% изготовление блинного теста к Масленице — с 7,5 до 11 тонн в сутки. Производство начинки выросло почти на 20% — с 6,3 до 7,5 тонны в сутки.
В 2023 году компания воспользовалась финансовой помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). В рамках соглашения предприятие получило льготный заем в размере 50 миллионов рублей на покупку промышленного оборудования отечественного производства. Это позволило компании за прошлый год подготовить 15 тысяч тонн продукции в производственно-распределительном центре. В том числе, 2,8 тысячи тонн блинного теста, а также начинки для блинов, основы для супов, заготовки для вторых блюд и салатов. Но на этом компания останавливаться не собирается.
В 2024 году мы продолжим расширяться, в том числе за счет увеличения площади и мощностей производственно-распределительных центров. По нашим прогнозам, объемы выпуска компании в Москве к концу года достигнут 17 тысяч тонн продукции, в том числе 3,1 тысячи тонн блинного теста.
Михаил Гончаров
основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»
Сегодня сеть компании включает 334 ресторана в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В них работают более пяти тысяч человек. Заведения сети ежегодно принимают свыше 32 миллионов гостей.
В процессе приготовления рестораны не используют консерванты и замороженные полуфабрикаты. Тесто и другие ингредиенты для блюд компания ежедневно производит в собственных центрах. Такие центры работают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил 22,3% без учета нефтеобрабатывающей отрасли.
Московские власти стимулируют развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.
Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города — например, целевыми займами и субсидиями. Для них также разработали также ряд антикризисных инструментов.
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