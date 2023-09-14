Москва 14 сентября 2023, 11:20 Московская компания по выпуску лазерных станков расширила производственные мощности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания, выпускающая промышленные лазерные станки, расширила производственные мощности. Предприятие организовало на новой площадке дополнительные цеха узловой сборки и механообработки, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Потребность российской промышленности в отечественных сложных системах и решениях для лазерной обработки заметно выросла, отметил Овчинский. В связи с этим группа компаний «Лазеры и аппаратура» увеличила производственные площади в Зеленограде на 30%, чтобы расширить цеха узловой сборки.

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«Дополнительные площадки позволят предприятию существенно увеличить рост выпуска станков», — подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Производство локализовали на площадке в технопарке «Элма». Оно занимает почти 3,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь производственных площадок предприятия теперь достигла около пяти тысяч квадратных метров.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В связи с высоким спросом и потребностями заказчиков на наши станки для лазерной обработки, в первую очередь прецизионной и пятикоординатной, мы расширили производство», — рассказала исполнительный директор компании Анна Цыганцова.

По ее словам, на сегодняшний день предприятие может выпускать более 70 лазерных машин одновременно. В год организация способна произвести свыше 200 штук.

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» уже 25 лет выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, а также для 3D-выращивания из металлических порошков. Продукцию разрабатывают и производят в Зеленограде. На предприятиях России, Белоруссии, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья работают свыше 200 лазерных машин, выпущенных столичной организацией.

Компания достигла около 80% локализации производства станков. Это самый высокий показатель в стране среди производителей лазерного оборудования. На московском предприятии обеспечили полный цикл разработки, производства и внедрения технологий лазерной обработки.

В столице работают более четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Среди наиболее крупных перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.