Москва 21 августа 2023, 10:51 Московская компания первой в России выпустила подземную систему сбора и хранения мусора Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Новый подход к сбору и хранению отходов нашла московская компания, производящая грузовые лифты и системы для парковок автомобилей. Она выпустила 50 установок для подземного сбора и хранения мусора. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что такое решение сделает город чистым и позволит убрать с улиц мусорные контейнеры.

Он подчеркнул, что столичные промышленники всегда поддерживали экологические инициативы и модернизировали свои предприятия, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Кроме того, они занимаются выпуском продукции, направленной на улучшение экологи.

«Московская компания Pandalift единственная в стране более восьми лет выпускает инновационные системы подземного сбора и хранения мусора Ecolift. За это время предприятие реализовало более 50 таких систем, которые установлены в 14 городах страны», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Созданная московской компанией система позволяет собирать отходы под землей в мусорных контейнерах европейского образца. Они передвигаются на специальной подъемной платформе. Такое решение не позволяет ветру и птицам разносить мусор. Кроме того, исчезает неприятный запах разложения.

Подземное хранение решает и эстетическую проблему путем избавления улиц от больших контейнеров. Верхняя часть приемника отходов выглядит как современная урна, к которой не нужно прикасаться руками. Сброшенный туда мусор попадает на хранение под землю.

«Мы стали первой отечественной компанией, которая взялась за реализацию такой идеи. Подъемный механизм для линейки Ecolift разработали нашими специалистами и запатентовали. Мы считаем, что система неизбежно станет новым стандартом сбора отходов, и мы к этому готовы», — отметил руководитель Pandalift Антон Прудников.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одной важной особенностью системы является возможность раздельного сбора мусора, а также датчик наполнения. Сотрудники получают уведомление о том, что место в баке закончилось, а наземная урна закрывается крышкой, подавая сигнал о замене подземного контейнера.

Власти Москвы разработали около 20 мер и антикризисных мероприятий для поддержки и развития всех видов бизнеса. Это помогает развитию промышленного сектора города, создает равные условия для всех игроков, а также реализует важные для города бизнес-проекты.