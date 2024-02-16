Москва 16 февраля 2024, 18:02 Московская компания начнет серийное производство новой модели газоанализатора для Арктики Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Промприбор-Р», выпускающая контрольно-измерительное оборудование, разработала новую модель газоанализатора в арктическом исполнении. Прибор успешно прошел испытания и готов к сертификации и серийному производству. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на сегодняшний день в отрасли столичного приборостроения задействовано около 760 производств. Эти компании вносят внушительный вклад в укрепление технологического суверенитета России, а также в развитие научно-технического потенциала и повышение экономической эффективности региона, отметил Овчинский. Столичные предприятия могут активно развиваться благодаря комфортному инвестиционному климату, созданному в городе, подчеркнул министр правительства Москвы.

«Например, столичный производитель создал новую модель газоанализатора для работы в сложных климатических условиях. Такой датчик сохраняет работоспособность при температуре от -60 до +60 градусов Цельсия. Линейка прошла ряд испытаний и во втором квартале 2024 года будет запущена в серийное производство», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Датчик надежно крепится на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется при сильном ветре. Информация с прибора поступает пользователю на расстоянии до нескольких сотен метров без потери качества сигнала. Благодаря пульту дистанционного управления можно настраивать анализатор без вскрытия устройства.

Большое число нефтегазовых месторождений России находится в регионах с жесткими погодными условиями, отметил генеральный директор компании Иван Лебедев.

«Поэтому мы как производители оборудования для обеспечения промышленной безопасности не можем обойти стороной запросы наших потребителей на специальные модификации и исполнение приборов, способных надежно работать в суровых северных широтах», — обратил внимание руководитель предприятия.

Лебедев добавил, что производственные мощности компании позволяют выпускать до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении каждый год.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промплощадок с общей численностью персонала 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары, например, одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития как малых и средних, так и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер городской поддержки, включая займы и субсидии. Действует ряд антикризисных инструментов.