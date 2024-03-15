Москва 15 марта 2024, 19:35 Московская компания начала выпускать универсальные промышленные фильтры Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель со статусом промышленного комплекса НТЦ «Бакор» начал выпускать линейку фильтровального оборудования универсального назначения. Такую продукцию можно использовать в горнодобывающей, пищевой, химической и строительной отраслях промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Универсальные фильтры пользуются спросом в пищевой промышленности. Например, устройства применяют для фильтрации осадков при производстве разных напитков.

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В прошлом столичная компания использовала в основном пресс-фильтры заграничного производства. Чтобы повысить локализацию, предприятие закупило оборудование для выпуска основного расходного материала таких агрегатов — фильтровальных пластин. Линию планируют запустить в 2025 году.

Москва оказывает производственным компаниям всестороннюю поддержку, позволяющую им устойчиво развиваться, укреплять промышленный потенциал региона и технологический суверенитет России, отметил Овчинский.

«Так, предприятие со статусом промышленного комплекса разработало и запустило в производство горизонтальный пресс-фильтр для целого ряда отраслей промышленности — от пищевой до горнодобывающей», — сказал министр правительства Москвы.

По его словам, с помощью агрегата можно фильтровать суспензии и в зависимости от задач получать твердую или жидкую форму вещества.

Пресс-фильтр разработали по запросу производителя химической продукции из Нижнего Новгорода. Подобрать максимально эффективное решение, соответствующее специфическим требованиям заказчика, столичной компании позволили научно-исследовательский центр обогащения и фильтрации, а также объемная база знаний.

Заместитель гендиректора компании по инновационно-техническому развитию Михаил Королев назвал предварительные испытания обязательной стадией в процессе получения оптимального решения по фильтрации для нужд конкретного заказчика. По словам Королева, у столичной компании есть все необходимое для полного цикла НИОКР — начиная с постановки задачи и исследований в своей лаборатории до полупромышленных тестов на предприятии заказчика.

«Кроме того, мы оказываем сервисную поддержку нашим клиентам на протяжении всего срока эксплуатации оборудования», — добавил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию.

Предприятие пользуется городской поддержкой. В 2020 году производитель получил статус промышленного комплекса, дающий право на значительные налоговые льготы. Сэкономленные деньги компания может вкладывать в модернизацию площадки и наращивание объемов производства.

С 2019 года производитель пользуется поддержкой Центра «Моспром» для развития поставок продукции в другие страны. Предприятие представило свою продукцию на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и поучаствовало в трех международных бизнес-миссиях в государствах Латинской Америки и Африки.

Центр «Моспром» в 2023 году устроил 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Во время этих мероприятий столичные промышленники провели более 2,4 тысячи бизнес-встреч.

Благодаря эффективной системе поддержки городской промышленности Москва упрочила лидерство по объему несырьевого неэнергетического экспорта в прошедшем году. Столица успешно поставляет промышленные товары более чем в 145 стран мира.

По поручению Сергея Собянина в Москве реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также предлагается ряд антикризисных инструментов.