Москва 15 декабря 2023, 11:23 Московская компания начала экспорт роботов-бариста в ОАЭ Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичное предприятие запустило экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты. Они готовят кофе без участия человека, а также принимают заказы и оплату. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что московские промплощадки создают инновационные устройства и увеличивают объемы выпуска продукции. Созданные в городе условия позволяют промышленникам расти и повышать продажи, обратил внимание Овчинский.

Реклама

«Например, столичная компания FIBBEE начала поставки роботов-бариста собственной разработки и производства в Объединенные Арабские Эмираты. Роботы готовят кофе и полностью автоматизированы», — рассказал министр правительства Москвы.

Столичное предприятие экспортировало в ОАЭ товара на сумму свыше 13 миллионов рублей, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Персоналу нет необходимости находиться рядом с роботом-бариста во время его работы. Благодаря возможностям роботехники и искусственному интеллекту контролируется приготовление каждой чашки кофе. Параметры автоматически корректируются во время работы.

Бариста принимает заказ и оплату, после чего начинает готовить напитки. Заказать кофе можно удаленно через мобильное приложение или через специальный экран. Для каждого напитка выбирается крепость, а также основа из 10 видов молока и сиропов.

Робот способен приготовить более 100 чашек кофе за час. За работой автоматизированных бариста круглосуточно следят операторы онлайн.

Основатель и гендиректор столичной компании Александр Хвастунов сообщил, что предприятие стремится постоянно расширять базу клиентов и рынок продаж. По его словам, с 2018 года свыше 100 тысяч уникальных пользователей сделали заказы в умных кофейнях московского производителя.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Поставки роботов-бариста в ОАЭ компания запустила в начале 2023 года. К уже действующей собственной сети робокофеен в Москве и Санкт-Петербурге добавились первые локации в Дубае, отметил Хвастунов.

«Все решения, включая молочную и сиропные системы, роботов-манипуляторов, диспенсеры стаканов и систему выдачи готовых напитков, а также весь программный код разработала наша команда штатных инженеров и программистов», — подчеркнул гендиректор компании.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промплощадок с общей численностью персонала более 720 тысяч человек. Ежегодно в Москве открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В городе производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также функционирует ряд антикризисных инструментов.

Авторы: