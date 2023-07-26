Москва 26 июля 2023, 19:11 Молодые предприниматели представят свою продукцию на фестивале «Неспальный район» на Московском урбанфоруме Молодые предприниматели представят свои товары на Московском урбанфоруме Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники проектов «Бизнес-уик-энд», «Бизнес-уик-энд. Старт» и Business Update смогут продемонстрировать свои продукты на 19 районных площадках фестиваля «Неспальный район» на Московском урбанфоруме. Молодые предприниматели расскажут о своей продукции с 5 августа по 3 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«„Неспальный район“ — это отличная возможность проинформировать жителей города об услугах и товарах, которые создают столичные предприниматели. Особенно это важно для молодого бизнеса», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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По его словам, в этом году количество предпринимателей до 35 лет составило около трети от общего числа субъектов столичного малого и среднего предпринимательства. Более того, за год зарегистрированных ИП среди молодежи стало больше на 19%.

«Стараемся поддерживать такой бизнес. В том числе с помощью проекта для школьников и студентов колледжей „Бизнес-уик-энд. Старт“ и проектов „Бизнес-уик-энд“ и Business Update»», — добавил Фурсин.

Самым молодым бизнесменам, которые примут участие в фестивале, от 14 до 18 лет. При этом юный возраст не помешал им приобрести опыт продаж и публичных презентаций своих проектов. Они уже участвовали в ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика идей» на ВДНХ.

Ранее Левкин сообщил, что в парке «Зарядье» на Московском урбанфоруме откроется фестивальная программа. Посетителей ждет развлекательная и образовательная программа, мастер-классы, лекции и кипопоказы.