Москва 01 августа 2023, 09:33 Мерами поддержки центра «Моспром» за полгода воспользовались 72 столичные компании Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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За первые шесть месяцев 2023 года 72 столичные компании воспользовались мерами поддержки центра «Моспром». Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что речь идет о продвижении продукции и ее выводе на зарубежные рынки.

Промышленники столицы активно развивают сотрудничество со странами Ближнего Востока, работают с государствами Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. Овчинский отметил, что в прошлом году у экспортеров Москвы пользовались спросом услуги по консультированию и продвижению продукции на рынок дружественных стран. Всего помощь получили 156 предприятий.

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«С начала года уже более 70 компаний обратились за поддержкой. Наша главная цель — помочь московским промышленникам успешно конкурировать на международных рынках», — подчеркнул глава департамента.

Анализ деятельности организации в рамках байерской программы проводят бесплатно. Специалисты составляют карту рекомендаций, налаживают связь с зарубежными рынками.

Участниками программы стали 49 предприятий. Консультации получили 17 компаний из Москвы. Для них подготовили аналитику востребованности произведенной в столице продукции на рынках зарубежья.

Ориентированные на экспорт компании промышленного сектора — всего их было 16 — участвовали в диджитал-марафонах. Каждое предприятие получило индивидуальную консультацию от экспертов марафона: на ней подводили итоги пройденного обучения, анализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки.

Экспортной поддержкой сразу по нескольким направлениям воспользовались несколько компаний. Ее оказывает центр «Моспром». При анализе целевых рынков для московских производителей сотрудники центра изучают риски и состояние отрасли, а также ее зависимость от экспорта и импорта. Для определения наиболее эффективной стратегии выхода на зарубежные рынки эксперты проводят для компаний аналитику.

В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и с учетом конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям найти контрагентов и провести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом. Он также обеспечивает участие производителей из Москвы в международных выставках и бизнес-миссиях.

В 2022 году при реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (в том числе благодаря поддержке АНО «Моспром») столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, реализующие свои товары за рубеж, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Информацию о направлениях поддержки можно найти на официальном сайте центра «Моспром».

Ее предоставляют и на цифровой платформе «Мой экспорт»: здесь бесплатно консультируют эксперты, предоставляют аналитику и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, предлагают пройти онлайн-обучение.

Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».