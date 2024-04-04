Москва 04 апреля 2024, 12:42 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом пассажиров БКЛ московского метро РИА «Новости»

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Технические специалисты компании «МегаФон» завершили масштабное строительство телеком-инфраструктуры на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Теперь пассажиры столичной подземки смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 мегабит в секунду в тоннелях и до 450 мегабит в секунду — в вестибюлях БКЛ.

Работы над проектом стартовали задолго до официального открытия БКЛ, поэтому сетевая инфраструктура выстраивалась инженерами компании с нуля. Как отмечается в релизе «МегаФона», достичь такого спектра скоростных показателей позволило использование высокочастотного излучающего кабеля, проложенного по всей длине тоннеля. Он выглядит так же, как привычные электропровода на стенах в метро, но у него есть поперечные прорези. Через них излучается радиосигнал на уровне окон вагонов, который напрямую ловят устройства пассажиров.

Высокую скорость передачи данных для множества одновременно подключенных к сети пользователей обеспечивают диапазоны LTE-1800 и LTE-2100. При этом благодаря диапазонам LTE-800 и LTE-900 сигнал надежнее проникает внутрь поезда, и абоненты могут без пауз совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом.

В вестибюлях высокая скорость достигается в том числе с помощью оборудования, поддерживающего диапазон LTE-2600, и технологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2×2. Она принимает сигналы большого числа пользователей по параллельным каналам связи, это значительно увеличивает емкость сети.

Директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов отметил, что столичная БКЛ стала ключевым высокотехнологичным проектом метростроения в России. Ежедневно поездами на Большой кольцевой линии пользуются свыше миллиона москвичей и гостей столицы.

«Каждому из них крайне важно оставаться на связи даже под землей. Мы внедрили самые актуальные технологические решения для наших абонентов и гарантировали им стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет без каких-либо прерываний в любой точке города», — сообщил Абрамов.

Запуск БКЛ стал главным транспортным событием в жизни Москвы за последние 70 лет. Линия соединила 34 района столицы, а длина кольца составила 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Проект улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. Каждый день БКЛ экономит им до 45 минут в дороге.