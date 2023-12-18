Эксклюзив 18 декабря 2023, 14:12 Лужи и плюсовая температура. Надолго ли в Москву пришла оттепель Синоптик Шувалов: оттепель в Москве продержится до конца недели

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Пришедшая в Москву оттепель продержится до конца этой недели, после чего начнется небольшое похолодание. Об этом рассказал «360» синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах в городе можно было увидеть лужи.

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Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха +6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в Москве не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать +2…+3 градусов. Это тоже весьма значительная величина», — обратил внимание собеседник «360».

Последствия оттепели

Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

День ото дня будет падать давление, и к концу недели опустится до очень низких значений. Сначала все циклоны будут на севере, а потом спустятся в среднюю полосу, и к субботе-воскресенью значение давления понизится до 720-725 миллиметров ртутного столба, что является очень низким давлением и приблизительно на 20 миллиметров ртутного столба ниже средних многолетних значений. Александр Шувалов синоптик

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

«Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица — это неизбежный спутник такой теплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1…-3 градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее», — предупредил Шувалов.

Для прогноза на Новый год пока рано

Спрогнозировать погоду в Москве на Новый год пока трудно, отметил метеоролог. Сейчас понятно, что в воскресенье и понедельник, то есть 24 и 25 декабря, Подмосковье накроет очередная волна холода, сообщил климатолог. Однако ждать слишком сильных морозов, по словам Шувалова, жителям столичного региона не стоит.

«Температура понизится до -5…-8 градусов, выпадет свежий снежок. Устоит ли такая погода, удержится ли она до 31 декабря, пока сказать сложно», — заключил синоптик.