Москва 18 апреля 2024, 15:33 Лебеди в Капотне вернулись домой после зимовки Автор фото: Татьяна Мастерова

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Обитающие в Капотне лебеди вернулись в родной пруд после зимовки. За выпуском птиц из боксов наблюдали местные жители.

В пруду живут полудомашние лебеди, которые не улетают на зиму и нуждаются в особом уходе. Холодное время года птицы провели с комфортом — в оборудованном вольере с теплым бассейном и с питанием по специальному меню. За пернатыми ухаживали профессиональный орнитолог и группа смотрителей. Перед выпуском лебедей в привычный водоем специалисты осмотрели и привили птиц.

Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова

Экологическая акция по возвращению пернатых домой проходит в Капотне ежегодно. В 2024-м к ней по традиции присоединились учащиеся местной школы. Детям объяснили, чем и как можно кормить лебедей.

«Это становится таким экологическим практикумом, где мы рассказываем ребятам о том, как живут лебеди, чем они питаются, как за ними ухаживают. Школьники сами принимают участие в этом действии: кормят птиц и могут понаблюдать за ними около пруда на свежем воздухе, на природе», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

За питанием пернатых следят особенно тщательно. Их привычный рацион — капуста, морковь и специальные зерна, а вот кормить птиц хлебом категорически нельзя.

Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова

Возвращение лебедей домой стало доброй традицией завода. Эта акция — одна из главных в череде экологических мероприятий, в рамках которых у детей есть возможность вместе с волонтерами МНПЗ изучать природу родного района, больше узнать о биоразнообразии города и даже самим посадить деревья.

Сейчас в заводском пруду живут четыре птицы. Лебедям комфортно в созданных здесь условиях, поэтому они постоянно выводят потомство. Птенцов, рожденных в пернатых семьях, предприятие дарит столичным паркам — их потомство есть и в Московском зоопарке.

Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова Автор фото: Татьяна Мастерова

«Мы можем видеть, как облагорожен пруд. Лебеди живут здесь уже в шестом поколении, это очень важно. Здесь есть отличные домики для гнездования и отдыха животных, фильтрация воды и обширная площадь пруда», — отметил старший научный сотрудник Московского зоопарка Марк Имбер.

Понаблюдать за грациозными птицами и покормить их самостоятельно можно в любое время. Водоем возле завода давно стал точкой притяжения. Желающие узнать больше могут посетить мастер-классы от экологов, которые проходят здесь же, у пруда.