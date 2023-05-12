12 мая 2023, 17:53
От криптографии до Бункера-703. Куда сходить на «Ночь в музее» в Москве
От криптографии до Бункера-703: куда сходить на «Ночь в музее» 20 марта в Москве
Всероссийская акция «Ночь в музее» пройдет в Москве с 20 по 21 мая 2023 года. С 18:00 свои двери для посетителей откроют десятки выставочных центров, театров, галерей и музеев, причем некоторые можно будет посетить бесплатно. «360» собрал топ-15 самых интересных культурных площадок столицы, которые ждут гостей в «Ночь в музее».
Когда пройдет «Ночь в музее»
Каждый год акцию проводят в выходные, ближайшие к Международному дню музеев — его отмечают 18 мая. В 2023-м праздник выпал на четверг, поэтому «Ночь в музее» пройдет с субботы на воскресенье.
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Посетить культурные площадки можно будет с 18:00 20 мая по 06:00 21 мая. Каждое учреждение самостоятельно установит время, когда оно ждет гостей, — некоторые откроются даже раньше 18:00. Чтобы посетить мероприятие, надо зарегистрироваться на официальном сайте.
Тема «Ночи в музее» в 2023 году
Ежегодно «Ночь в музее» получает тему, с которой будут связаны экскурсии, спектакли и другие мероприятия. В этот раз гостей ждут «История и истории». Тема приурочена к Году педагога и наставника.
«В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях», — рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
Главная цель акции — привлечь посетителей, в том числе молодежь, а также показать возможности и потенциал современных музеев.
«Ночь в музее» в Москве и Подмосковье
В столичном регионе свои двери для ночных посетителей откроют музеи, театры и другие культурные площадки. Гостей и жителей Москвы ждут более 220 выставок, экскурсий, концертов, спектаклей и мастер-классов.
Посетить все мероприятия не получится, поэтому собрали топ-15 самых интересных участников акции, на которых точно стоит обратить внимание.
1. Ночь в Музее криптографии
Где: Музей криптографии, Москва, Ботаническая улица, дом 25, строение 4.
Когда: с 11:30 по 17:30, одна экскурсия длится 1,5 часа.
Стоимость: от 400 рублей.
Гости смогут узнать истории о музее и экспозиции, самом здании, коллекции и самых необычных шифрах. Их расскажут куратор, хранители, исследователи и директор музея.
Кроме того, посетителям предлагают поучаствовать в двух ролевых играх. Первая — «Тайны Ватикана» — поможет узнать о семье Борджиа и ее борьбе за власть в ХV веке, а вторая — «Холодный туман Ориона» — расскажет о противостоянии двух величайших держав Океании и Остазии.
В конце экскурсии состоится аудиовизуальный концерт «Реликтовый шум».
2. Спектакль «В гостях у Пиковой дамы»
Где: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Московская область, Одинцовский район, поселок Большие Вяземы.
Когда: 20 мая, с 20:00 по 00:00, спектакль длится час.
Стоимость: от 2500 рублей.
Посетителей ждет интерактивно-мистический спектакль по одному из самых загадочных сочинений Александра Пушкина. Сотрудники устроят экскурсию по музею при свечах, а гости станут участниками разворачивающейся истории.
Играть в спектакле будут артисты Московского независимого драматического театра «Переулок» под руководством Юрия Зайцева.
3. Ночь в музее на Бородинском поле
Где: Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Московская область, Можайский район, деревня Бородино.
Когда: 20 мая, с 18:00 по 21:00.
Стоимость: бесплатно.
В этом году на Бородинском поле пройдет татарский народный праздник «Сабантуй» в рамках проекта по обмену площадками с Казанью. Для гостей подготовят традиционные национальные игры, праздничную ярмарку изделий народно-художественного промысла. Также их ждет национальная борьба «Корэш» и другие спортивные состязания.
На главной сцене выступят творческие коллективы Татарстана, а встречать посетителей будут персонажи татарской народной художественной культуры.
4. Ночь в автомузее «Автомобили мира»
Где: автомузей «Автомобили мира», Москва, Самокатная улица, дом 4, строение 34.
Когда: 20 мая, с 18:00 по 00:00.
Стоимость: бесплатно.
Здесь покажут ретромобили, на которых передвигались 120 лет назад, а также машину за миллион долларов. Кроме того, в музее есть множество интерактивных экспонатов и инсталляций, которые расскажут историю техники.
5. Ночь в Бункере-703 МИД СССР
Где: музей современной фортификации «Бункер-703 МИД СССР», Москва, 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1.
Когда: 20 мая, с 13:00 по 23:00, время одного посещения не ограничено.
Стоимость: от 300 рублей.
Единственный раз в году гости смогут прийти в Бункер-703 МИД СССР без экскурсий и ограничений по времени. Они увидят бывший спецобъект ведомства, который расположен на нескольких десятках метров под землей и имеет выходы в метро столицы.
Экспонаты можно трогать, а с экспертами, которые расскажут об истории и технологиях столичных подземных бункеров и метро, — общаться в любое время. Предварительная запись не нужна.
6. Балет «Жизель»
Где: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Московская область, город Клин, улица Чайковского, 48.
Когда: 20 мая, с 19:00 по 21:00.
Стоимость: от 1200 рублей.
Один из самых известных классических балетов основан на старинной немецкой легенде о виллисах. По преданию, девушки, которые умерли от горя, не дождавшись свадьбы, в полночь встают из могил и танцуют. Если их встретит путник, они вовлекут его в хоровод и будут кружить, пока он не умрет.
Однако Жизель, которая после смерти из-за предательства возлюбленного становится одной из виллис, все равно спасает его от гибели силой любви.
7. Ночь в Центральном доме авиации и космонавтики
Где: Центральный дом авиации и космонавтики, Москва, Красноармейская улица, 4.
Когда: 20 мая, с 17:00 по 22:00.
Стоимость: бесплатно.
Гостям расскажут тайны и загадки авиационно-космической истории, а также проведут экскурсии по залам авиации и космонавтики. Кроме того, посетителей отведут в Мемориальный учебный кабинет Юрия Гагарина.
8. Костюмированная экскурсия «Лавка с секретом»
Где: Музей «Подпольная типография 1905–1906 годов», Москва, улица Лесная, дом 55.
Когда: 20 мая, с 19:00 по 20:00 и с 21:00 по 22:00.
Стоимость: от 350 рублей.
Посетители окажутся в настоящей подпольной типографии времен Первой российской революции. Жандарм, служанка и владелец фруктовой лавки расскажут, как нелегальная подпольная деятельность партии российских социал-демократов связана с магазином «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе», а также как работала единственная подпольная типография столицы, которую так и не смогли раскрыть.
Записаться на экскурсию нужно по телефону: +7 (499) 251-69-43.
9. Экскурсия «Истории о Большом»
Где: Музей-квартира Н. С. Голованова, Москва, Брюсов переулок, дом 7.
Когда: 20 мая, с 18:00 по 19:00.
Стоимость: от 300 рублей.
На экскурсии расскажут о жизни и творчестве дирижера, композитора Николая Голованова, а также о творческой интеллигенции столицы в первой половине прошлого века. Также посетители узнают историю изменений музыкального театра после Октябрьской революции. Закрепить полученные знания поможет настольная игра.
10. Ночь в музее ЦСКА
Где: Музей спортивной славы ЦСКА, Москва, Ленинградский проспект, дом 39/1.
Когда: 20 мая, с 16:00 по 18:00.
Стоимость: бесплатно.
Для взрослых и детей проведут просветительское мероприятие: на нем можно будет встретиться с выдающимися спортсменами клуба, сфотографироваться и получить автографы. Также посетителей ждет тематическая фотовыставка, которая расскажет о столетней истории ЦСКА.
11. Концерт «Рок на ночь»
Где: Музей П. И. Чайковского в Москве, Кудринская площадь, дом 46/54.
Когда: 20 мая, с 21:00 по 22:30.
Стоимость: от 700 рублей.
Группа ELGA даст акустический рок-концерт в зале Музея Чайковского в Москве. Можно будет послушать рок-хиты различных времен в неожиданных аранжировках.
12. Интерактивная интеллектуальная игра «Знаете ли вы историю?»
Где: Государственный центральный музей современной истории России, Москва, улица Тверская, дом 21.
Когда: 20 мая, с 19:00 по 21:00
Стоимость: от 450 рублей.
В рамках образовательно программы гости узнают об истории России с середины XIX века до наших дней, а также смогут проверить свои знания в формате игры-викторины.
Записаться можно по телефону: +7 (495) 699-67-24.
13. Ночь в музее имени А. С. Пушкина
Где: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва, улица Волхонка, дом 12.
Когда: 20 мая, с 17:00 по 23:00.
Стоимость: бесплатно, но билет надо заранее оформить на сайте.
Участники акции «Ночь в музее» смогут посетить постоянную экспозицию главного здания. Для них устроят специальные экскурсии, а также проведут лекции о том, как найти собственную историю в мировом искусстве.
14. Интерактивная программа «Сударь кот»
Где: Мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина, Московская область, город Королев, улица Свободная, дом 12.
Когда: 20 мая, с 18:00 по 19:00.
Стоимость: от 550 рублей.
Интерактивная программа с мастер-классом заинтересует как взрослых, так и детей. Гостям расскажут о жизни педагога, искусствоведа и писателя Сергея Дурылина и его любви к кошкам, а также научатся расписывать тканевую игрушку «Сударь кот».
После мастер-класса каждому ребенку подарят книгу писателя «Муркин вестник».
15. Ночь в Музее-театре русской игрушки
Где: Кремль в Измайлове, Москва, Измайловское шоссе, 73ж.
Когда: 20 мая, с 18:00 по 21:00.
Стоимость: от 300 рублей.
Гостей ждет музыкально-интерактивная экскурсия, во время которой они узнают, какие игрушки для чего делали, какие материалы использовали для их создания, а также почему у тряпичных кукол в старину не было лиц и как возникла матрешка.
Более подробную информацию о каждом событии и других мероприятиях в Москве и Подмосковье можно найти на официальном сайте акции.
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