Москва 07 сентября 2023, 19:34 Яркие шоу, бесплатные аттракционы и незабываемый салют. Куда пойти в День города в Москве Москвичи и гости столицы отметят 9 и 10 сентября День города РИА «Новости»

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Москва отмечает 876-летие. Праздновать День города жители и гости столицы будут в эти выходные, 9 и 10 сентября: в программе — масштабные концерты, спортивные соревнования, фестивали и выставки. Как хорошо провести время и куда точно стоит сходить — в материале «360».

Когда Москва отметит День города в 2023 году

День города в столице никогда не привязан к конкретной дате. Для удобства его отмечают в выходной день — в первую или вторую субботу сентября. В 2023 году праздник приходится на 9-10 сентября.

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Что запланировано на День города в Москве: программа мероприятий

В течение двух дней на площадках будут выступать известные российские исполнители и музыканты, детские и фольклорные коллективы. В некоторых парках пройдут благотворительные и спортивные мероприятия.

Концерты в Москве — 2023

В «Зарядье» состоится масштабное представление, которое начнется 9 сентября, в 12:00. Его откроет сам мэр города Сергей Собянин.

Список приглашенных на концерт звезд и артистов пока держат в секрете — об этом расскажут ближе к дате.

РИА «Новости»

Одной из главных праздничных площадок станет парк искусств «Музеон», на сцене которого 9 сентября, с 12:00 до 22:00, и 10 сентября, с 15:00 до 21:00, пройдет «Движ фест». Перед зрителями выступят десятки известных и начинающих артистов.

Среди хедлайнеров — Егор Крид, Artik & Asti, Люся Чеботина, Клава Кока и Валя Карнавал.

РИА «Новости»

Празднества запланированы и на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Развлекать посетителей на протяжении двух дней будут народные артисты эстрады, поп-звезды, детские и взрослые творческие коллективы.

Для детей и подростков оборудуют палатки с многочисленными мастер-классами, где можно будет показывать свои навыки в рисовании, создавать интересные поделки и попробовать себя в различных ремеслах. Вечером 9 сентября на площади ВДНХ состоится концерт со спецэффектами.

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День города также отметят с широким размахом на Поклонной горе 9 сентября, с 12:00 до 22:00, 10 сентября — с 15:00 до 20:00. Там выступят молодые творческие коллективы с вокальными, танцевальными и творческими номерами.

Помимо них, можно будет увидеть Филиппа Киркорова, Люсю Чеботину, IOWA, DABRO, Стаса Костюшкина, Алсу и других звезд.

Парки Москвы в День города — 2023

В День города москвичам пообещали теплую погоду, до +20-22 градусов без осадков, — начнется классическое бабье лето. Поэтому проводить время в парках будет особенно приятно.

На все велосипеды городского велопроката будут действовать два новых тарифа всего за пять рублей, а в парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах.

В разных округах столицы проведут фестиваль «День города». В программе — 500 часов мастер-классов, 500 часов спортивных программ, 200 часов лекционно-образовательных программ и 110 открытых мастер-классов на офирах и печах.

Событие пройдет на 26 площадках, но основной станет стадион «Лужники». В олимпийском комплексе состоится технологическое шоу с выступлением певцов, артистов балета и спортсменов.

На Цветном бульваре в честь 876-летия города запланирован благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Фонды столицы расскажут, как помогают людям с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями, а также находящимся в трудной жизненной ситуации.

В течение двух дней на ярмарке можно будет приобрести сувениры. Деньги от продаж пойдут на помощь подопечным общественных организаций.

РИА «Новости»

Развлекательные мероприятия проведут и на площадках «Московских сезонов». Посетителей будут ждать гастрономические ярмарки, интерактивные шоу и спектакли, разнообразные мастер-классы.

От Южного речного вокзала до Андреевского моста пройдут суда. Начало фестиваля транспорта — 9 сентября, в 11:00.

Парад трамваев стартует в субботу, в 11:30 на Сельскохозяйственной улице. Также 9 и 10 сентября в метро на Большой кольцевой линии пустят необычные составы, в том числе ретропоезд «Сокольники».

РИА «Новости»

В саду «Эрмитаж» 9 сентября, с 12:00 до 23:00, пройдет десятый театральный фестиваль под открытым небом. На сцену выйдут артисты театров на Таганке, имени Пушкина, Новой Оперы и другие.

В разных районах столицы состоятся спортивные соревнования, забеги и марафоны. К примеру, в Кунцеве проведут фестиваль инвалидного спорта.

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Будет ли салют в День Москвы — 2023

Традиционно в День города в небе над столицей гремят салюты. Точный список площадок, с которых можно будет наблюдать шоу, пока не опубликован. В прошлые годы в нем были, в частности, парк Победы, парк «Фили», Москворецкая набережная, сад «Эрмитаж» и парк Горького.

Обычно салют запускают в воскресенье, начало — ориентировочно в 21:00. Увидеть его можно будет с площадки на Воробьевых горах и смотровой в Москве-Сити. Также салют транслируют по телевизору для тех, кто решит остаться вечером дома.

РИА «Новости»

Метро и перекрытия движения транспорта на День города в Москве

Для проезда автомобилей уже закрыли по одной полосе в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Также до 08:00 12 сентября ограничат проезд по участку Тверской улицы, от Пушкинской площади до Охотного Ряда, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы и в Театральном проезде.

Для запуска салюта 10 сентября, с 20:30 до 21:30, перекроют площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

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С 20:50 до 21:10 воскресенья нельзя будет проехать по участкам Озерной аллеи в Зеленограде, Центральной и Физической улиц в Троицке, улице Кадырова в Южном Бутове. С 12:00 до 21:30 запланированы перекрытия и вдоль торгового центра «Авиапарк».

В праздничные дни в столице будут работать 16 ночных автобусных маршрутов. Часть из них временно поделили на два участка, еще часть — укоротили.

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Метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерывов с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Однако станции метро «Александровский сад» и «Охотный Ряд» откроют только на вход и переход. На выход они вновь заработают лишь в 05:30 вторника.