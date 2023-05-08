Москва 08 мая 2023, 10:17 Парад Победы, концерты и экскурсии. Куда пойти 9 мая в Москве РИА «Новости»

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В этом году Россия отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Разные города подготовили для жителей торжественную программу, и Москва, конечно, не исключение. «360» сделал подборку мест, куда стоит сходить на 9 Мая всей семьей.

Парад Победы

Традиционно на Красной площади пройдет главное событие дня — парад Победы. Он начнется в 10:00. В нем поучаствуют более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

РИА «Новости»

Добраться до центра Москвы на машине не получится, поэтому заранее планируйте свой путь. Да и на саму Красную площадь на время парада попасть можно будет только по пропускам — увидеть движение колонны можно по пути к площади или на специальных экранах, которые установят в столице. Поэтому стоит подумать о том, чтобы посмотреть прямую трансляцию из дома.

В 22:00 у стен Кремля состоится праздничный салют — полюбоваться им с площади смогут уже все желающие.

РИА «Новости»

ВДНХ

НА ВДНХ День Победы начнут отмечать 8 мая — в эти два дня для гостей подготовили концерты, выставки и бесплатные экскурсии. Например, в выставочно-торговом центре Республики Армении будет праздничный концерт, в котором примут участие национальные коллективы.

А в павильоне Республики Беларусь гостей ждет фотовыставка Василия Аркашева «Дорогами войны». Посмотреть работы можно до 15 мая. Завершится празднование вечерним салютом.

РИА «Новости»

Парк Горького

Парк Горького станет одной из главных площадок празднования 78-летней годовщины Победы. Каждый год для гостей выступает военный оркестр, а также работает танцевальная площадка «Бал Победы».

Кроме того, на территории парка установлены тематические фотозоны, где каждый желающий может сделать фото на память. Также на площадках выступают театральные студии и хоровые коллективы, которые разыгрывают тематические сценки, а на настоящей полевой кухне можно будет попробовать кашу.

РИА «Новости»

Музей Победы

Вход в музей 9 мая будет бесплатным — заплатить придется только за посещение экспозиций «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 с выступления Театра Олега Табакова «Нам нужна одна Победа!».

Гости смогут посетить презентацию мультимедийного проекта «Музыка героев», посмотреть представление театра танца «Волшебный мир» и послушать сербского актера, певца и телеведущего Марко Долаша.

Центральный музей Вооруженных сил

Бесплатные экскурсии подготовили и для посетителей музея ВС России. Там есть отдельный зал, который посвящен водруженному на Рейхстаг Знамени Победы. Также гости смогут посетить открытую площадку военной техники.

РИА «Новости»

Места боевой славы

Экскурсии по местам боевой славы пользуются популярностью 9 мая. Речь идет о Бородинском поле, где в войне 1812 года прошли памятные сражения, а также о разъезде Дубосеково — там в ноябре 1941 года бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова отбивали натиск механизированных частей вермахта. В истории это сражение запомнили как подвиг 28 панфиловцев.

РИА «Новости»

Усадьба Коломенское

Тех, кто хочет воспользоваться долгими выходными для культурного отдыха, ждут в музее-заповеднике «Коломенское». Там гости могут посетить дворец царя Алексея Михайловича и домик Петра I, а также увидеть усадьбу пасечника и Конюшенный двор.

Найдется развлечение и для любителей выставок: во дворце царя Алексея Михайловича выставлена экспозиция «10 дней из жизни музея-заповедника „Коломенское“» о главных событиях в истории усадьбы. А выставка «Кокошник» расскажет как о главном национальном головном уборе, так и других необычных аксессуарах жительниц прошлого.

Музей техники Вадима Задорожного

Музей подготовит специальную праздничную программу к 9 Мая. Кроме того, гости смогут увидеть как военную, так и гражданскую технику из прошлого — от мотоциклов до самолетов.

Можно будет покататься на ретроавтомобиле, поучаствовать в квестах и экскурсиях. Есть даже тир, где посетители могут не только пострелять, но и узнать, как собрать и разобрать оружие.

Музей «История танка Т-34»

В этом музее можно узнать все о легендарном танке — от истории создания до событий, в которых его применяли.

Гостяи предлагается не только посмотреть на выставленные на открытой площадке танки, в том числе «Царь-танк», но и попробовать себя в роли водителя-механика Т-34. Для этого в музее установлен специальный механический тренажер.

РИА «Новости»

Парк «Патриот»

Посмотреть на военную технику в День Победы можно и в парке «Патриот», который находится недалеко от Москвы. В 12:00 там начнется динамический показ бронетехники, а до 17:00 гости смогут узнать о работе кинологов и посмотреть, как обученные собаки находят оружие и взрывчатку.

Также в музее подготовили выставки о средствах связи и работе группы разминирования инженерных войск.

Фото: Telegram-канал парка «Патриот» / Telegram

Измайловский остров

Там гостям расскажут, как жили солдаты времен Великой Отечественной войны, что хранили в своих вещмешках и как разбирали оружие.