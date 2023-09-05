Москва 05 сентября 2023, 19:20 Концерты, тренировки и активности для детей. Что подготовили для последней недели Московского урбанфорума в «Лужниках» Концерты и занятия для детей пройдут на последней неделе МУФ в «Лужниках» Пресс-служба Московского урбанистического форума

Читать 360tv в

Завершающая неделя Московского урбанистического форума проходит на площадке в «Лужниках». Организаторы подготовили концерты, спортивные активности, занятия для детей и другие мероприятия.

На буднях в спорткомплексе выступят Rain Drops, Георгий Меликишвили, Ольга Задонская, Меги Гогитидзе и другие артисты.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

В рамках фестиваля «Сделано в Москве» пройдут разные семейные мероприятия. Например, Московский планетарий подготовил для гостей мастер-класс по составления карты Луны. Участникам расскажут, как называются лунные моря и что находится на обратной стороне спутника Земли.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Спортивные мероприятия

В пятницу, 8 сентября, в «Лужниках» пройдет масштабная тренировка по зумбе. Гости будут танцевать под музыку в исполнении группы IOWA.

На неделе состоятся и другие спортивные мероприятия. С 07:00 до 21:00 на Московском урбанфоруме будет работать беговой клуб. Участников ждут мастер-классы, групповые забеги и лекции, посвященные здоровому образу жизни.

Кроме того, продолжается фестиваль «Баскет XXL». Он дает возможность поучаствовать в тренировках по баскетболу и посетить звездные мастер-классы.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

На площадке МУФ в «Лужниках» по-прежнему работает экстрим-парк. Здесь гости могут покататься и показать трюки на самокате, скейтборде, роликах или велосипеде BMX.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Также проходит граффити-фестиваль, в рамках которого главные уличные художники России показали свои работы, посвященные спорту. Посетители могут поучаствовать в мастер-классах и создать свои рисунки.

Занятия для детей и аудиовизуальный перформанс

Для юных гостей подготовили активности в павильоне «Цифровые технологии Москвы». Здесь пройдут квест-лекция, посвященная безопасности в Сети, мастер-класс «Гонки на клавиатуре» и другие мероприятия. В этом же павильоне проведут паблик-токи «МосХаб. Первые итоги и перспективы развития» и «Покупки в интернете — безопасно: советы и рекомендации».

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Каждый день в 21:30 на фасаде аквакомплекса можно увидеть традиционный аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Его создали современные художники с использованием нейросетей.