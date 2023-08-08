Москва 08 августа 2023, 12:31 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала первые отечественные высокоточные цифровые насосы-дозаторы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Научно-производственная компания VDK, находящаяся в особой экономической зоне «Технополис Москва», разработала и начала производить первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Устройство можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других сферах производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, разработанные VDK насосы-дозаторы — инновационное и высокотехнологичное решение, полностью реализованное на отечественной электронно-компонентной базе. При создании изделий использовали комплектующие столичных производителей микроэлектроники, отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Устройства оснащены шаговыми приводами и микроконтроллерами, которые позволяют настроить дозирование реагентов с заданными скоростью и объемом без применения внешних систем управления», — объяснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Насосы-дозаторы применяют при производстве напитков, продовольствия, лекарственных препаратов, нефтепродуктов и многого другого. Благодаря изделиям такого класса обеспечивается высокое качество итоговой продукции.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новинка от столичной компании должна успешно заместить аналогичные товары немецких брендов, ушедших с отечественного рынка. Раньше в России выпускали оборудование, рассчитанное на высокие давления и большие производительности. Это ограничивало использование устройств, поэтому отечественные предприятия закупали импортную технику.

VDK работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2015 года. С этого времени компания выпустила более пяти тысяч систем и аппаратов для широкого спектра технологических задач, сообщил гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев. Количество работников предприятия увеличилось в два раза с начала прошлого года.

«Производство такого высокоточного оборудования, как цифровые насосы-дозаторы, ранее было возможно только в Германии, США и Италии, но сегодня весь цикл локализован в России», — отметил Дегтев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производственные мощности VDK находятся на площадке ОЭЗ «Печатники». Компания стала одним из ведущих отечественных производителей профессиональных систем приготовления растворов и суспензий, устройств ввода, дозирования и проточного перемешивания компонентов.

Предприятие основали в 2009 году, и с этого момента оно смогло кратно нарастить мощности и расширить ассортимент, рассказал гендиректор VDK Максим Новиков. Например, каждый месяц завод выпускает несколько десятков статических смесителей модели S-Mix.

«Это одно из самых востребованных изделий на российском рынке гомогенизаторов, и мы уверены, что насосы серии DA в скором времени также будут пользоваться высоким спросом», — обратил внимание генеральный директор компании.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» стала флагманом столичной промышленности, а также лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. В особой экономической зоне действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовались свыше 200 высокотехнологичных предприятий, около 90 из которых получили статус резидента и вместе с ним — значительные льготы.