Москва 31 августа 2023, 09:27 Компания из Москвы представила автоматизированную систему контроля электроэнергии для сети АЗС Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций получит систему, позволяющую оптимизировать расход энергии, а также найти причины и предотвратить ее перерасход. Ее разработали в московской компании «Связь инжиниринг М», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Разработка производителя автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов позволит оптимизировать расходы и сократить стоимость электроэнергии — все данные автоматически передаются на специальную платформу.

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«Столичная компания „Связь инжиниринг М“ разработала дистанционную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии для сети автозаправочных станций. <…> Система также помогает выявить причины перерасхода электроэнергии на отдельных станциях, например, когда сотрудники забывают выключить кондиционер или освещение днем», — пояснил Овчинский.

Для этого, добавил он, необходимо установить верхний и нижний пороги потребления. Если их нарушить, система сразу же оповестит об этом.

Заказала разработку одна из крупнейших сетей автозаправочных станций — Teboil. Систему уже установили более чем на 160 АЗС компании по всей стране.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Менеджер проекта Андрей Ахтырский отметил, что заказчику было важно получить централизованную передачу показаний — по принципу одного окна. Это необходимо для проверки счетов и сокращения времени на процесс передачи данных. Кроме того, нововведение помогло бы исключить связанные с человеческим фактором ошибки.

«Например, если сотрудники забывали передать показания, то энергосбытовая компания для выставления счета учитывала показания либо предыдущего года того же месяца, либо предыдущего месяца этого года. А если они на третий месяц не получали показания, расчет производился по максимальной мощности», — сказал он.

В сложившейся ситуации, обратил внимание Ахтырский, потребитель в итоге платит намного больше, чем расходует на самом деле.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Связь инжиниринг М» работает с 2005 года. Предприятие разрабатывает и производит системы учета энергоресурсов. За это время специалисты компании изготовили и смонтировали более 100 тысяч систем различного уровня сложности по всей стране.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве, которую по праву называют городом с развитым производством, работают свыше 4000 промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек.

Ежегодно в столице открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разные товары — от одежды до сложной техники — и постоянно внедряют инновационные решения.

Благодаря развитию собственных площадок в Москве у производителей есть возможность активно увеличивать объемы реализуемой продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.

Для столичных предприятий действуют более 20 системных мер поддержки от города, среди которых — субсидии и целевые займы, а также ряд антикризисных инструментов.