Москва 21 мая 2023, 15:51 😷 Медпомощь для всех. Как иногороднему прикрепиться к поликлинике в Москве Иногородние могут прикрепиться к поликлинике в Москве тремя способами Unsplash

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При переезде в Москву часто возникает вопрос о медицинской помощи. Ведь к врачам ездить далеко не хочется, особенно во время болезни. «360» разобрался, как иногороднему прикрепиться к поликлинике в столице, что для этого нужно и могут ли отказать в медицинской помощи.

Зачем нужно прикрепляться к поликлинике?

К медицинской организации нужно прикрепиться, чтобы:

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— получить бесплатную помощь и консультацию врача по ОМС;

— оформить больничный лист при необходимости;

— получить нужные справки — например, для получения водительских прав, оформления на работу или подтверждения инвалидности и ее группы;

— получить рецепты на лекарственные препараты;

— пройти диспансеризацию.

Чтобы получить экстренную медицинскую помощь, прикрепляться к поликлинике не надо.

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К какой поликлинике могут прикрепиться иногородние?

Житель другого города может выбрать любую столичную поликлинику и прикрепиться к ней, если приехал на долгий срок. Важно, чтобы медучреждение обслуживало адрес проживания, иначе вызвать своего терапевта на дом не получится. В таком случае к пациенту может прийти медик из учреждения, которое обслуживает этот адрес, даже если больной к нему не прикреплен.

Прописка роли не играет: человек все равно сможет прикрепиться к выбранной поликлинике. Однако в таком случае ему придется повторить процедуру через год — именно столько длится срок прикрепления. Некоторые медорганизации автоматически его продлевают, особенно если пациент часто туда обращается.

Узнать, какая поликлиника обслуживает адрес, по которому человек теперь живет, можно на специальной карте на сайте депздрава Москвы.

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Нужно ли менять полис ОМС?

Полис ОМС не имеет срока действия, но в некоторых ситуациях его надо менять — например, если застрахованный поменял ФИО или паспорт. Это нужно, чтобы избежать трудностей с получением медицинской помощи.

Полис ОМС действует на всей территории России, независимо от того, где застрахованный проживает или зарегистрирован. Медорганизации не вправе отказать в лечении, если документ выдан в другом городе.

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Однако если человек переезжает из одного региона страны в другой, в том числе в Москву, полис придется перерегистрировать, иначе не получится прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно обратиться в любую страховую медорганизацию по новому месту жительства со старым полисом и подать заявление на замену по причине смены постоянного места жительства.

Страховую компанию можно менять при каждом переезде из региона в регион.

Если человек не предоставит сведения о смене региона, для него станут недоступны многие бесплатные услуги. В результате он сможет рассчитывать только на базовую медпомощь (первичную, скорую, специализированную и паллиативную), за все остальное придется платить.

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Как прикрепиться к поликлинике?

На портале мэра Москвы

Воспользоваться сервисом могут пользователи от 18 лет, имеющие действующий московский полис ОМС. Подать заявление получится только от своего имени. Процедура займет примерно три рабочих дня.

Через «Госуслуги»

Таким способом можно прикрепить только себя. Заявитель должен быть совершеннолетним, иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и полис ОМС.

На портале нужно подать заявку, указать адрес регистрации, адрес проживания и причину смены поликлиники. Для прикрепления понадобятся паспорт, полис. Также медучреждение может запросить бумаги, которые подтверждают факт проживания по указанному в заявлении адресу, — для этого подойдет, например, договор аренды.

Уведомление о прикреплении придет в личный кабинет не позднее четырех рабочих дней.

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В самой поликлинике

Если есть проблемы с прикреплением через «Госуслуги», можно сделать это непосредственно в поликлинике. Там же можно прикрепить другого взрослого или несовершеннолетнего — для этого потребуется заполнить бланк представителя.

С собой надо иметь паспорт и полис, а также написать заявление о прикреплении. Образец можно взять на стойке регистрации.

На прикрепление уйдет до шести рабочих дней: первые четыре дня поликлиника будет проверять ваши данные, а в течение двух суток после этого сообщит о решении.

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Можно ли иногородним прикрепить к московской поликлинике ребенка?

Чтобы прикрепить ребенка к поликлинике в Москве, понадобится свидетельство о рождении, которое выдано в столице. Это правило действует, если ребенок родился до 1 октября 2018 года. Если позже, получится прикрепить его и по свидетельству, выданному в других регионах.

Также понадобятся:

— паспорт родителя;

— свидетельство о рождении ребенка или паспорт (для детей старше 14 лет);

— сведения об адресе регистрации и проживания ребенка;

— номер полиса ОМС, зарегистрированного в Москве.

Родители смогут прикрепить ребенка, даже если московская прописка есть только у него. Тогда представителю нужно получить столичный полис ОМС и подать заявление в детскую поликлинику по адресу фактического проживания. Можно выбрать и другое учреждение, но тогда по вызову будет приходить врач из той организации, которая обслуживает адрес проживания ребенка.

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Как прикрепить к московской поликлинике ребенка?

В самой поликлинике

Родитель должен выбрать медучреждение и прийти в регистратуру с документами. Как и при прикреплении взрослого, надо написать специальное заявление, в котором будут данные о регистрации и месте проживания пациента. Процедура займет до шести рабочих дней.

На портале мэра Москвы

Так получится прикрепить только ребенка, у которого есть зарегистрированный в столице полис ОМС. При этом у заявителя должна быть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru и московская прописка.

Сперва взрослому, который подает заявление о прикреплении ребенка, придется пройти процедуру проверки прав законного представителя в личном кабинете. Для этого надо внести данные о малыше и дождаться завершения автоматической проверки. Если все корректно, на прикрепление потребуется не более трех рабочих дней.

Через «Госуслуги»

Для этого надо внести данные ребенка в раздел «Семья и дети», затем заполнить заявление, выбрав поликлинику для прикрепления. После отправки заявления уведомление о решении придет в личный кабинет в течение шести рабочих дней. Исправить или дополнить отправленное заявление уже нельзя.

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Нужно ли открепляться от старой поликлиники?

Быть прикрепленным сразу к двум и более медорганизациям нельзя, однако при прикреплении к новой медицинской организации старая автоматически передаст документы пациента.

Если человек хочет сам забрать бумаги, чтобы передать их в новую поликлинику, придется прийти в старую поликлинику и написать заявление на открепление. Когда документ подпишет главный врач, можно получить выписку из медкарты.

Забрать саму карточку получится только в том случае, если человек переезжает в пределах своего города. Если же он планирует постоянно жить в другом регионе, медкарту ему не отдадут.

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Могут ли отказать в прикреплении?

Да, но только с обязательным указанием причины. Их может быть несколько:

— превышена численность прикрепленных пациентов. По этой причине могут отказать клиентам, которые пытаются прикрепиться не по месту регистрации, если все участковые терапевты в этой поликлинике перегружены;

— регион прикрепления по полису ОМС отличается от региона проживания. Пациент сможет получить медпомощь, но не прикрепится к поликлинике. Чтобы исправить ситуацию, надо изменить регион страхования — для этого нужно узнать, работает ли старая страховая организация в новом районе. Если нет, потребуется выбрать другую страховую;

— прошло меньше года со дня последнего прикрепления.

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Что делать, если пришел отказ?

Узнать причину отказа можно при посещении поликлиники. С собой надо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Если не дали прикрепить ребенка, необходимо прийти в медучреждение со своим паспортом, свидетельством о рождении, паспортом либо временным удостоверением личности ребенка, его ОМС и СНИЛС, а также документом, подтверждающим опеку или попечительство (когда ребенок усыновлен).

Узнав причину отказа, можно обратиться в страховую организацию, которая выдавала полис ОМС. Ее представители проверят, правомерно ли решение поликлиники, и объяснят, как исправить ситуацию.