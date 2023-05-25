Москва 25 мая 2023, 22:44 😷 Доступна для каждого, но получат не все. Как иногороднему оформить квоту на лечение в Москве Квота на лечение в Москве для иногороднего: кто может получить и как это сделать Unsplash

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Получить квоту на лечение вправе все россияне — независимо от возраста, пола, материального положения или социального статуса. Но сделать это не всегда удается, особенно если пациент живет в другом городе, а лечиться хочет именно в Москве. Обо всех нюансах и подводных камнях — в материале «360».

Что такое квота

Квота — это деньги на операцию от государства. Однако пациенту на руки их не выдают: в начале каждого года Минздрав распределяет выделенные на эти цели средства по клиникам.

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Примерно в 150 таких медучреждениях, чтобы лечиться в них за счет квотных средств, нужно иметь направление на операцию.

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На что можно получить квоту

Квоту можно получить только на те процедуры, которые не покрывает ОМС. Их список обновляют каждый год: в 2023-м в него вошли 97 видов ВМП.

Среди них — операции на открытом сердце и нейрохирургические вмешательства, лечение тяжелых наследственных болезней, установка протеза, а также пересадка внутренних органов.

Есть четыре вида квот:

— На операцию;

— На лечение заболевания;

— На экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

— На высокотехнологическую медицинскую помощь (ВМП).

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Как получить квоту

Чтобы получить квоту, пациент должен пройти три комиссии: в направляющем на операцию медучреждении, в Минздраве, а также в клинике, которая проведет хирургическое вмешательство.

Перед комиссией в направляющем медучреждении (больнице или поликлинике) надо пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача. Иногда для этого придется посетить профильную клинику, но может быть достаточно и поликлиники.

Затем лечащий врач подаст документы врачебной комиссии — там решат, нужна ВМП или нет. Если да, пациенту дадут направление на ВМП с подписью главврача и выписку из медкарты.

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С этими документами надо подать заявление на квоту в Минздрав, комитеты и департаменты здравоохранения или через МФЦ. С собой надо иметь:

— копию паспорта;

— копию свидетельства о рождении ребенка (если квота нужна ему);

— копию ОМС;

— выписку из медкарты;

— результаты исследований, которые подтверждают заболевание;

— направление на ВМП, которое подписал главврач направляющей больницы или поликлиники;

— согласие на обработку персональных данных.

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Если комиссия Минздрава решит дать пациенту квоту, процесс займет до 10 дней. Но когда есть угроза жизни пациента, заявку рассмотрят быстрее. Затем документы передадут клинике, в которой будут делать операцию.

Там врачебная комиссия решит, нет ли у человека противопоказаний для ВМП, и назначит дату операции, если все в порядке.

Процесс можно ускорить, попробовав найти профильную клинику самостоятельно и узнать, проводит ли она нужное лечение по квоте. Если да, можно направить туда все документы напрямую, без врачебных комиссий. Часто медики идут на встречу пациентам, особенно если время играет важную роль.

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Как иногородним получить квоту в Москве

По закону квоту выделяют исключительно по месту регистрации. Это связано с тем, что число квот на каждый город ограничено, и в крупных мегаполисах, в том числе в столице, есть очереди на операции из собственных жителей.

Однако получить квоту на операцию в Москве все же можно — если в городе проживания пациента нет необходимого для лечения его заболевания оборудования или специалиста. Если они там есть, добиться направления в столичную клинику не получится.

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Но человека могут направить и в другой город, где есть такие специалисты или техника. Чтобы попасть именно в столицу, надо получить направление от Минздрава или регионального органа управления здравоохранения.

Если иногороднему разрешат лечиться в Москве, процедура оформления квоты и проведение самой операции никак не будут отличаться от условий, на которых их получают жители столицы.

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Что делать, если в квоте отказали

В каждом случае решение принимается индивидуально. Одной из причин может быть непредоставление нужных документов для квоты. Это легко исправить, собрав необходимые бумаги.

Также могут отказать из-за отсутствия у больного соответствующих медицинских показаний. Если пациент убежден, что комиссия приняла такое решение ошибочно, он может подать жалобу:

— в Минздрав на нарушение правил оказания медицинской помощи;

— в Росздравнадзор;

— в прокуратуру на незаконный отказ в медицинской помощи;

— на имя главврача больницы, если пациенту отказали в предоставлении квоты на первоначальном этапе.

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Если времени ждать решения нет, человек может оплатить расходы на лечение самостоятельно, а затем взыскать их через суд. Если он прав, суд должен будет возместить все траты на платную медицинскую помощь за счет государственной казны.

Помимо этого, пациент может получить квоту и в назначенный день приехать на лечение, но в медучреждении по разным причинам его не смогут принять. Тогда рекомендуем обратиться в департамент здравоохранения и попросить оформить квоту в другой медицинский центр.