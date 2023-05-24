Москва 24 мая 2023, 20:41 Карьерный рост без препятствий. Как иногороднему найти работу в Москве Как иногороднему найти работу в Москве: 10 советов и способов Unsplash

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Москва считается городом больших возможностей, где каждый может добиться своей цели. Из-за этого с давних пор многие жители регионов стремятся построить карьеру в столице. О том, как иногороднему найти работу в главном российском мегаполисе с переездом или удаленно, — в материале «360».

1. Перевод в Москву внутри своей компании

Если вы работаете в организации с представительствами в разных городах, то можете попросить руководство перевести вас в столичный филиал на аналогичную или смежную должность. Если там необходимы сотрудники, шансы получить это место будут выше, чем у людей, которые устраиваются «с улицы».

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Но если у компании нет филиалов в других городах или вам отказали в переводе, придется пойти более сложным путем.

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2. Поиск вакансий в столице на онлайн-сервисах

В первую очередь вспомните о сервисах для поиска вакансий. Посмотрите, ищут ли московские компании специалистов вашей специальности, и откликнитесь на понравившиеся предложения.

Найти фирмы, которые не против сотрудников из других регионов, можно по запросу «релокация» или «иногородние». Более того, такие предприятия могут помочь вам обустроиться. Обычно подобные вакансии доступны для редких или высококвалифицированных специалистов.

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3. Резюме

Обновите резюме и аккуратно его оформите: hr-специалисты просматривают сотни кандидатов, поэтому зачастую ищут нужного человека по ключевым словам. Если их нет или в анкете недостаточно информации, шансы получить работу значительно снижаются.

Посмотреть, как оформить резюме, можно в Сети. Стоит приложить свое фото, потому что для многих работодателей важна внешность сотрудников.

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4. Поиск работы в Москве через знакомых

Если у вас есть знакомые в столице, поинтересуйтесь у них о возможных вакансиях по вашей профессии. Возможно, такой специалист нужен в фирмах, где работают они или их друзья.

В некоторых компаниях сотрудникам, который привел нового человека, за его трудоустройство дают премию. А ваши шансы будут выше!

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5. Поиск по социальным сетям и мессенджерам

Опубликуйте пост о том, что ищете работу. Обязательно дайте ссылку на свое резюме.

Также советуем подписаться на различные группы и страницы с вакансиями по вашей профессии в Москве. Включите уведомления о новых постах, чтобы успеть откликнуться на подходящее предложение раньше остальных.

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6. Рекрутинговые агентства

Это специальные организации, которые помогают работодателям найти сотрудников на нужную должность. Однако такой способ подойдет не для всех: через рекрутиговые агентства фирмы ищут только высококвалифицированных и редких специалистов или топ-менеджеров.

Если вы попадаете в эти категории, оправьте туда свое резюме — тогда в Москву придется ехать только на собеседование.

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7. Удаленная работа в Москве

Если вы хотите работать в столице, но не готовы переезжать, рассмотрите вариант удаленки. После ковидных ограничений многие фирмы решили не возвращать сотрудников в офисы, поэтому шанс найти такую вакансию довольно велик.

В таком случае вам не придется тратить деньги на аренду и переезд, а московская зарплата позволит повысить уровень жизни в регионе, ведь доход будет больше, чем у специалистов из вашего родного города.

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8. Где жить после трудоустройства в Москве

Не стоит принимать необдуманные решения. Если вы нашли работу в столице и решили туда переехать, не нужно сразу увольняться и покупать билеты.

Прежде всего подумайте, где будете жить. Если в Москве живут друзья или родственники — свяжитесь с ними и узнайте, можно ли остановиться у них на некоторое время. Если они не против, одной заботой меньше: будет время на поиск постоянного жилья.

Однако если такой возможности нет, оцените свои финансовые возможности, чтобы понять, где в столице получится пожить. Лучше всего снимать квартиру: посторонние люди не будут вторгаться в ваше пространство, как если бы вы сняли комнату или поселились в хостеле.

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Когда средств на аренду квартиры или студии в самом мегаполисе нет, можно рассмотреть недвижимость в Подмосковье. Но не стоит выбирать город, который находится слишком далеко от столицы ради более дешевой квартиры. Иначе все сэкономленные деньги — а также кучу времени — придется тратить на дорогу.

Если вы планируете переехать в Москву навсегда и есть достаточно накоплений, стоит задуматься о покупке квартиры. Этот вариант станет отличной инвестицией, ведь недвижимость в столице всегда пользуется спросом. Даже если вы по какой-то причине решите вернуться в родной город, квартиру можно сдавать или продать.

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9. Как пройти собеседование

Есть несколько советов, которые помогут пройти собеседование на любую должность.

—Узнайте о компании как можно больше — это покажет, что вы заинтересованы в работе именно тут, а не просто хотите устроиться хоть куда-то;

— Сформулируйте, почему вам нужна эта работа. Говорите по делу, без общих слов о том, что хотите развивать себя и помогать другим;

— Подготовьтесь. Если собеседование пройдет по видеосвязи, убедитесь, что работает интернет, вас видно и слышно, а домочадцы не будут отвлекать. Если собеседование в офисе, нужно выглядеть опрятно. Выбирайте деловой стиль одежды, на всякий случай распечатайте резюме и не опаздывайте на встречу;

— Будьте вежливы, следите за речью и четко формулируйте мысли. Расскажите, чем вы отличаетесь от остальных кандидатов, ведь желающих получить должность наверняка много.

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10. На что обратить внимание при трудоустройстве

— Чтобы не тратить свое время зря, заранее изучите все требования к кандидату на должность. Для одних профессий важны внешние данные сотрудника, для других — акцент либо его отсутствие. Если вы понимаете, что не проходите по этим критериям, лучше поискать другое место;

— Уточните условия по телефону. Если в вакансии не указано, оплачивает ли компания больничные и нужно ли дежурить в выходные дни, проясните эти моменты заранее. Лучше связаться с работодателем по телефону или в соцсетях, чтобы убедиться, что условия вас устраивают. Если нет, придется продолжить поиск работы;

— Узнайте размер зарплаты и перспективы карьерного роста.