Москва 17 апреля 2024, 13:24 Изделия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» использовали при реконструкции стадионов в Казани и Минске

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Системы внешнего армирования, выпущенные резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», компанией «Нанотехнологический центр композитов», использовали в процессе реконструкции футбольных стадионов в Казани и Минске. Масштабные работы на спортивных объектах стартовали в прошлом году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2018 году. С 2012 года компания производит системы внешнего армирования из углеродных материалов, предназначенных для ремонта и усиления строительных конструкций, рассказал Овчинский. По его словам, продукция на основе новых материалов предприятия применяется на различных объектах городской и критической инфраструктуры.

«В частности, в 2024 году такие системы успешно применили при реконструкции Центрального стадиона в Казани для усиления плит и балок. Продукция резидента востребована рынком — в 2023 году ее поставляли более чем в 60 регионов России», — отметил министр правительства Москвы.

По итогам 2023 года производитель реализовал для систем внешнего армирования свыше 133 тысяч погонных метров лент и сеток, а также более 55 тысяч килограммов специальных эпоксидных составов.

Центральный стадион в Казани считается важнейшим спортивным объектом города. Здесь устраивали футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а предстоящим летом на площадке состоятся Игры БРИКС по легкой атлетике.

Татарстан стал одним из крупнейших потребителей композитных материалов, выпущенных столичной компанией. Системы внешнего армирования использовали, чтобы усилить перекрытия в Казанском государственном архитектурно-строительном университете и железобетонные конструкции здания Института пространственного планирования. Композитные футляры от резидента особой экономической зоны столицы позволили обеспечить надежную защиту газопроводов при строительстве транспортной развязки к чемпионату мира по футболу.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, предприятие осуществляет полный цикл разработки и производства продукции из полимерных композитов для разных отраслей промышленности. Производственные площади компании на территории «Печатников» составляют более 16 тысяч квадратных метров, здесь обеспечили свыше 200 рабочих мест. Одним из востребованных товаров столичного производителя стала система внешнего армирования, которую использовали на более чем 3000 объектов в свыше чем 60 регионах России, обратил внимание Дегтев.

«При этом компания успешно сотрудничает со странами СНГ. К примеру, в 2023 году с помощью углеродных материалов компании произвели усиление несущих конструкций стадиона „Трактор“ в Минске», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Стадион «Трактор» рассчитан примерно на 18 тысяч зрителей. Площадка является домашней ареной футбольного клуба «Минск», на ней проводят матчи чемпионата Белоруссии по футболу. Сооружение возвели еще в 1950-е годы, поэтому его конструкции давно нуждались в капитальном ремонте. Последнюю реконструкцию спортивного объекта проводили в 2000 году. Использование системы внешнего армирования столичного производства позволило заметно сократить время ремонтных работ, а также снизить их стоимость.

По словам гендиректора московской компании Михаила Столярова, Республика Беларусь стала одним из передовых потребителей композитных материалов, выпущенных на предприятии.

«Ранее с применением углепластиковых ламелей и углеродных тканей предприятия отремонтировали два крупнейших путепровода — „Барановичи-Полесский“ и „Западный обход“, реализовали проекты по усилению конструкций нескольких жилых домов в Минске», — перечислил Столяров.

Также компания поставляет продукцию для систем технического водоснабжения на Белорусскую АЭС, добавил гендиректор.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона включает шесть площадок общей площадью более 280 гектаров: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево». На них размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ. Особая экономическая зона столицы несколько лет подряд становилась лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.