Москва 01 февраля 2024, 17:36 Инвестор на 85% завершил строительство производства мебели в ВАО Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Новый производственный комплекс по выпуску мебели возводят в Восточном административном округе столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестор завершил строительство на 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП возводят мебельную фабрику, площадь которой превысит девять тысяч квадратных метров. Для этого город передал инвестору в аренду участок площадью свыше двух гектаров.

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«Сегодня проект выполнен на 85%. После ввода в эксплуатацию на предприятии смогут трудоустроиться 350 человек», — рассказал Овчинский.

Строительство объекта позволит нарастить объемы производства почти в полтора раза и выпускать до 480 тысяч единиц мебели каждый год, добавил министр Правительства Москвы.

Инвестор более 20 лет производит офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель. Мощности предприятия позволяют изготавливать около 330 тысяч изделий ежегодно.

Чтобы компания расширила мебельное производство в Косино-Ухтомском, в 2022 году столица предоставила ей новый земельный участок площадью 0,36 гектара. С инвестором заключили договор на пять лет. В течение этого срока компания должна завершить возведение комплекса, общая площадь которого составит более 7,6 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве работает 90 компаний, выпускающих мебельную продукцию. Эти предприятия производят мягкую и корпусную мебель, включая детскую, изделия для дома и офиса. Также в столице изготавливают мебель для социально значимых учреждений, например, реанимационные и функциональные кровати, столы и лабораторные тележки.

Столичные производители успешно адаптируются к современным экономическим условиям, активно развиваются и замещают иностранные товары. Это возможно в том числе благодаря мерам поддержки города.

МаИП стал одним из популярных и эффективных инструментов. С его помощью в Москве создают новые промышленные предприятия и рабочие места, а также выпускают необходимую продукцию.

С 2022 года столица предоставляет земельные участки по льготной ставке один рубль в год инвесторам, намеревающимся построить новое или расширить существующее производство. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что этой мерой поддержки воспользовались уже 25 компаний.