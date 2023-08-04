Москва 04 августа 2023, 18:36 Городское здоровье. Роль промышленности в жизни столицы обсудили на Московском урбанистическом форуме Пресс-служба Московского НПЗ

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Международный конгресс по теме здоровья прошел в рамках Московского урбанистического форума. Участники встречи обсудили роль промышленности в жизни столицы.

Прямо сейчас в Москве достраивают миллион квадратных метров, которые дадут новые медицинские возможности. Вместе с городом и его инфраструктурой меняются привычки горожан. За последние 17 лет число москвичей, регулярно занимающихся спортом, выросло в 2,5 раза.

Пресс-служба Московского НПЗ

На конгрессе в рамках МУФ обсудили, как столица становится более технологичной и экологичной. Главными темами стали сохранение здоровья в условиях мегаполиса, «зеленое» строительство и роль заводов в вопросах экологии. Вместе со столицей меняются и предприятия.

«Наш бизнес активно занимается тем, что инвестирует в модернизирование материально-технической базы, улучшение своих очистных сооружений. В целом в условиях ведения бизнеса за последние пять лет почти в два раза увеличился объем инвестиций в обрабатывающую промышленность», — отметил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян.

Пресс-служба Московского НПЗ

Реальным примером такой модернизации стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие обновилось более чем на 80%.

«Столичная промышленность сегодня — это современные, экологичные предприятия, которые уделяют большое внимание охране окружающей среды. Один из примеров, когда власть и бизнес работают в унисон, — модернизация Московского НПЗ. Это важная инфраструктура, она реконструирована, безопасна, переосмыслена. Открытая политика завода позволяет следить за экологической ситуацией онлайн. Таких примеров должно быть больше в нашем городе», — сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Пресс-служба Московского НПЗ

Московский НПЗ представил на форуме ключевые проекты по модернизации. В их число вошли переход на замкнутый цикл водопотребления, строительство комплекса переработки нефти «Евро+», который заменил пять устаревших установок, а также модернизация системы отгрузки топлива.

«Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает обновлять свое производство. В рамках третьего, завершающего, этапа модернизации мы реализуем проект комплекса глубокой переработки нефти. Этот проект позволит перерабатывать всю нефть без остатка в востребованные рынком продукты. Это лучшие показатели в нефтепереработке», — рассказал заместитель гендиректора МНПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.

Пресс-служба Московского НПЗ

Благодаря обновлению предприятие снизило воздействие на окружающую среду на 75%. Масштабные изменения на Московском НПЗ продолжаются.