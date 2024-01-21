Москва 21 января 2024, 14:25 Фотовыставки проекта «Открой#Моспром» объединили почти 60 предприятий столицы в 2023 году Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Три фотовыставки о работе промышленного сектора Москвы прошли в 2023 году на городских площадках в рамках проекта «Открой#Моспром». В них приняли участие около 60 предприятий, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Он напомнил, что фотоэкспозиции в рамках «Открой#Моспром» начали проводить с момента запуска проекта — с 2019 года. Этот формат позволяет познакомиться с работой высокотехнологичных предприятий столицы, а это на сегодняшний день свыше четырех тысяч фабрик и заводов, на которых работают более 720 тысяч человек.

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«Они ежедневно выпускают товары, необходимые для развития многих сфер жизнедеятельности: от продуктов питания до инновационных роботизированных систем и комплектующих для самолетов», — рассказал Овчинский.

За время работы проекта, по его данным, организовали более 30 фотовыставок, участниками которых стали более 120 предприятий. В прошлом году работали три экспозиции, их приурочили ко Дню московской промышленности. Свои снимки на них представили порядка 60 производств.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

На фото, которые разместили на Школьной улице, жители и гости города увидели, как работает фармацевтическая промышленность — на ее долю приходится более 90 предприятий в столице. Отрасль активно развивается, особый вклад в это вносит фармацевтический кластер, открывшийся в 2023 году.

На фотовыставке «Московская промышленность создает будущее страны» представили снимки высокотехнологичных производств — это треть от всех работающих в Москве предприятий. На объектах внедряют современные технологии: от роботов до искусственного интеллекта.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Не оставил равнодушными зрителей и третий фотопроект на Страстном бульваре, показавший, как видят современную московскую промышленность дети, родители которых работают на фабриках и заводах города.

Маленькие авторы работ изобразили и полеты в космос, и встречи с пришельцами, яркие здания необычной формы, роботов и котят в качестве сотрудников.