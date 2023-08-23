Москва 23 августа 2023, 15:07 Финалистами конкурса «Лучший промышленный дизайн России» стали 70 проектов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 500 заявок из 36 регионов страны зарегистрировали на участие в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России». Финалистами премии стали 70 проектов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на Московском урбанистическом форуме.

Об учреждении в Москве премии «Лучший промышленный дизайн России» ранее объявил мэр города Сергей Собянин. Цель конкурса — популяризировать промдизайн среди производственных предприятий, а также простимулировать развитие этой сферы и выявить достижения в ней. Из 500 заявок 70 отобрали для шорт-листа премии, сказал Овчинский.

«Кроме того, на прошлой неделе завершилось народное голосование, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек. Все итоги будут подведены 28 августа», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он отметил, что в заявки попали проекты из разных сфер, в том числе из области медтехники. Так, центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова представил на конкурсе прибор для неинвазивной дыхательной терапии новорожденных. ГАЗ вышел на премию с первым в России низкопольным электробусом малого класса.

Среди столичных разработок — лазерный станок компании «Лассард», имеющей статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Устройство используют в телекоммуникациях и нефтегазовом комплексе. Также оно помогает создавать детали и компоненты автомобилей, самолетов и общественного транспорта.

Необычный дизайн-проект поступил на конкурс из Санкт-Петербурга. Там разработали специализированную коляску для маломобильных собак.

Специалисты оценивали на конкурсе мебель, предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столица активно работает над развитием направления промдизайна. В мае в городе запустили проект «Промышленный дизайн в Москве», в котором участвуют работники предприятий и студенты профильных колледжей.

Кроме того, в 2023 году в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа» открылось направление «Промышленный дизайн». Оно помогает сотрудникам предприятий улучшить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей промышленных изделий.