Москва 14 февраля 2024, 09:08 Ефимов: в 2023 году Москва одобрила реализацию 38 проектов комплексного развития территорий Пресс-служба КЭПиИЗО

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За 2023 год столичное правительство приняло решения о реализации 38 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков превышает 423 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках 38 утвержденных в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 миллиардов рублей», — рассказал Ефимов.

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По итогам реализации проектов в городе появится не менее 110 тысяч рабочих мест, добавил заместитель мэра столицы. Жителям 34 районов Москвы, а также поселения Сосенского станут доступны современные городские кварталы, где будет комфортно жить, работать и проводить досуг, отметил Ефимов.

Территории, подлежащие редевелопменту, располагаются в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Новомосковском, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах города. Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках утвержденных постановлений о КРТ на реорганизуемых территориях создадут новые многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой. По проектам на этих участках должны возвести более 5,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Здесь также появится более 4,5 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады для более чем 5,6 тысячи воспитанников, школы, в которые смогут ходить свыше 12,2 тысячи учеников, поликлиники на более чем 1,7 тысячи посещений в смену, спортивные объекты, технопарки, офисные и торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны», — перечислил Гаман.

Заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в рамках согласованных проектов КРТ построят кварталы по программе реновации.

«Всего в рамках этих проектов предполагается возвести новостройки общей площадью не менее 1,8 миллиона квадратных метров, из которых свыше 1,08 миллиона „квадратов“ придется на современные и уютные квартиры», — сообщил Бочкарев.

Он уточнил, что остальную площадь займут места общего пользования или коммерческие предприятия на первых этажах домов.

Программа комплексного развития территорий предусматривает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Здесь проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

Сейчас в Москве на разных этапах реализации находится 228 проектов КРТ. Общая площадь этих участков составляет около 2,7 тысячи гектаров.