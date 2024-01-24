Москва 24 января 2024, 09:08 Ефимов: торгово-деловой комплекс возведут в ТиНАО по городской программе Пресс-служба КЭПиИЗО

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Новый торгово-деловой комплекс площадью 16,9 тысячи квадратных метров появится в поселении Рязановском в ТиНАО. Объект построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Разрешение на строительство многофункционального офисного центра в Рязановском получила группа «Самолет».

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«На земельном участке площадью два гектара в деревне Остафьево появится трехэтажный торгово-деловой комплекс. Здесь создадут около 250 рабочих мест. Объект площадью 16,9 тысячи квадратных метров планируется открыть в 2025 году», — рассказал Ефимов.

Многофункциональный комплекс станет деловым и досуговым центром района. В здании разместят офисные помещения, откроется фуд-корт.

«На первом и втором этажах комплекса предусмотрено размещение предприятий общественного питания, на третьем расположатся офисы. Здание оборудуют выходом на крышу первого этажа, где в теплое время года откроют летние веранды», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь открытых общественных пространств на кровлях здания составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей в комплексе установят эскалаторы и лифты, которые позволят подняться на верхние этажи. Рядом с торгово-деловым центром появится наземный гостевой паркинг на 214 мест.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для возведения жилых домов, если он дополнительно вложит деньги в строительство объекта, где создадут новые рабочие места.

Вначале программа была нацелена на возведение только промышленных объектов и офисов, но впоследствии список серьезно расширился. Теперь инвесторы могут получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные объекты.

В программу внесли изменения, дающие возможность повышать объем преференций. Если инвестор обязуется построить объект в сжатые сроки, ему полагается увеличенная льгота. Если сократить время создания мест приложения труда на полгода-год, льгота повысится на 5%, более одного года — на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже возводят жилье в столице. Земельные участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах города. Завки от застройщиков на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.