Москва 22 января 2024, 14:12 Ефимов: технопарк «Семеновский» получил от города льготу на аренду земли Пресс-служба КЭПиИЗО

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Технопарку «Семеновский» предоставили от города льготу на аренду двух участков земли общей площадью около четырех гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, организации, обладающие статусом технопарка и арендующие городские участки, могут перейти на льготную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Сэкономленные деньги компании обязаны вложить в свое развитие.

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«Для города это долгосрочные инвестиции в развитие науки и технологий. Такой мерой поддержки воспользовался технопарк „Семеновский“ на востоке столицы. Теперь его арендная плата снизилась в 150 раз, а размер ежегодной экономии составит около 23 миллионов рублей», — рассказал Ефимов.

В августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что комплексу на Малой Семеновской улице присвоили статус технопарка. На его территории работают свыше 60 предприятий и организаций. Большинство из них заняты в сфере ИТ, связи и коммуникаций, а также научно-исследовательской деятельности.

Технопарк «Семеновский» получил льготную ставку аренды для двух земельных участков совокупной площадью 3,75 гектара, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. С компанией на 10 лет заключили допсоглашения к действующим договорам.

«Статус технопарка она должна подтверждать ежегодно в специальной межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности», — добавил Гаман.

Чтобы получить льготную ставку по аренде, технопарки и промышленные комплексы, чей статус подтверждается распоряжениями, могут обратиться за госуслугой «Оформление дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве» на портале mos.ru. Для этого нужно заполнить электронную заявку в личном кабинете.

Деньги, сэкономленные благодаря полученной от города льготе на аренду, пойдут на развитие инфраструктуры технопарка, сообщила директор «Семеновского» Ирина Александрова.

«В период с 2024 по 2026 год мы планируем провести ремонт фасадов зданий и благоустройство территории, капитальный ремонт одного из зданий, а также ремонт инженерной инфраструктуры», — рассказала она.