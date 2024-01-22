22 января 2024, 14:12
Ефимов: технопарк «Семеновский» получил от города льготу на аренду земли
Технопарку «Семеновский» предоставили от города льготу на аренду двух участков земли общей площадью около четырех гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, организации, обладающие статусом технопарка и арендующие городские участки, могут перейти на льготную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Сэкономленные деньги компании обязаны вложить в свое развитие.
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«Для города это долгосрочные инвестиции в развитие науки и технологий. Такой мерой поддержки воспользовался технопарк „Семеновский“ на востоке столицы. Теперь его арендная плата снизилась в 150 раз, а размер ежегодной экономии составит около 23 миллионов рублей», — рассказал Ефимов.
В августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что комплексу на Малой Семеновской улице присвоили статус технопарка. На его территории работают свыше 60 предприятий и организаций. Большинство из них заняты в сфере ИТ, связи и коммуникаций, а также научно-исследовательской деятельности.
Технопарк «Семеновский» получил льготную ставку аренды для двух земельных участков совокупной площадью 3,75 гектара, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. С компанией на 10 лет заключили допсоглашения к действующим договорам.
«Статус технопарка она должна подтверждать ежегодно в специальной межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности», — добавил Гаман.
Чтобы получить льготную ставку по аренде, технопарки и промышленные комплексы, чей статус подтверждается распоряжениями, могут обратиться за госуслугой «Оформление дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве» на портале mos.ru. Для этого нужно заполнить электронную заявку в личном кабинете.
Деньги, сэкономленные благодаря полученной от города льготе на аренду, пойдут на развитие инфраструктуры технопарка, сообщила директор «Семеновского» Ирина Александрова.
«В период с 2024 по 2026 год мы планируем провести ремонт фасадов зданий и благоустройство территории, капитальный ремонт одного из зданий, а также ремонт инженерной инфраструктуры», — рассказала она.
Экономика
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