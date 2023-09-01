Москва 01 сентября 2023, 09:12 Ефимов: промышленное производство Москвы выросло на 11,3% за 6 месяцев 2023 года Пресс-служба КЭПиИЗО

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Объем промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023-го увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на уточненные данные Росстата.

Корректировка оценок — стандартная практика, объясняющаяся особенностями сбора и обработки статистической отчетности. С 2022 года Росстат уточняет данные по индексам производства дважды в год — в августе и январе.

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«По последним статистическим данным Росстата, промышленное производство столицы по итогам первого полугодия 2023-го выросло на 11,3%», — сказал Ефимов.

По его словам, главным драйвером роста остается повышение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий города. За отчетный период оно выросло на 13,2%, уточнил заместитель мэра Москвы.

Росстат пересмотрел показатели в сторону увеличения. Предыдущие цифры показали рост на 8,6% по объему промышленного производства и 9,8% — по выпуску продукции в обрабатывающих отраслях. Кроме того, поднялись показатели по объемам выпуска продукции в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности.

«Предварительная оценка роста производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за первые два квартала этого года равнялась 38,8% — согласно уточненным данным Росстата, этот показатель составил 43,8%», — привел пример руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, объем выпуска одежды в столице за первое полугодие 2023-го повысился в 3,1 раза, хотя предыдущие цифры говорили о росте в 1,3 раза.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на них трудится более 720 тысяч человек.

Каждый год в Москве открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В городе активно внедряют инновации и выпускают самые разнообразные товары: одежду, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.