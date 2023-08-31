Москва 31 августа 2023, 10:42 Ефимов: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования более чем в 2 раза Пресс-служба КЭПиИЗО

Читать 360tv в

Столичные производители электрического оборудования с января по июнь 2023 года нарастили объемы выпуска на 106,6% в сравнении с первым полугодием 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первое полугодие 2023-го предприятия электротехнической промышленности столицы удвоили выпуск продукции в сравнении с январем — июнем прошлого года», — отметил замглавы столицы.

Реклама

Достичь таких темпов развития отрасли помог в том числе рост производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, пояснил Ефимов.

Сейчас в Москве более 130 предприятий, разрабатывающих и выпускающих электрооборудование. На этих производственных площадках трудятся свыше 17 тысяч человек. В городе выпускают широкий ассортимент товаров: осветительную технику, кабельную арматуру, бытовые приборы, аккумуляторные батареи, электросиловые установки и другие электротехнические изделия.

Электрооборудование, произведенное столичными компаниями, высоко котируется не только на отечественном рынке, но и среди зарубежных потребителей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Например, продукция московских предприятий пользуется спросом в странах СНГ и Ближнего Востока.

За первые шесть месяцев 2023 года поставки электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросли в 4,5 раза, отметил Овчинский. Кроме того, в 3,9 раза увеличились поставки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Общий объем отгрузок электрического оборудования столичного производства за этот период вырос более чем на 40% и составил 116,2 миллиарда рублей», — обратил внимание Овчинский.

Столичные предприятия активно пользуются мерами системной поддержки города. Так, за последние три года статус промышленного комплекса присвоили двум московским производителям кабельно-проводниковой продукции. Благодаря этому предприятия получают налоговые льготы и могут направлять сэкономленные средства на свое развитие.