Москва 29 февраля 2024, 10:08 Ефимов: подрядчик отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО Москвы Пресс-служба КЭПиИЗО

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В столице выбрали подрядчика, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в Центральном административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы — памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади», — уточнил Ефимов.

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Кроме того, специалисты восстановят памятники Карлу Марксу на Театральной площади и Николаю Бауману на Елоховской площади. Также в список объектов, подлежащих реставрации, вошла скульптурная композиция «Булыжник — оружие пролетариата» в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года. Работы по восстановлению монументов в ЦАО завершат через 600 дней после заключения контракта, добавил заместитель мэра Москвы.

В ходе реставрации специалисты очистят памятники культурного наследия от биологических и атмосферных загрязнений, удалят следы строительных растворов и пятен краски, избавятся от высолов и ржавчины. После этого каменные поверхности монументов укрепят, заполнят сколы и дефекты, а также запечатают трещины. Все утраченные элементы реставраторы полностью воссоздадут.

На следующем этапе проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов. Это нужно, чтобы влага не проникала в неполированные поверхности. Также работы предотвратят образование плесени, грибков и других микроорганизмов, разрушающих материалы памятников.

Департамент культурного наследия Москвы будет контролировать процесс реставрации. Работы пройдут в соответствии с согласованной документацией.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, во время конкурсов на реставрацию памятников культуры город обращает особое внимание на квалификацию участников. Претенденты должны обладать опытом аналогичных работ. Также необходимо, чтобы у подрядчика были лицензия на работы по сохранению объектов культурного наследия и другие документы, подтверждающие наличие нужных компетенций.