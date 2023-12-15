Москва 15 декабря 2023, 10:09 Ефимов: около 8 тысяч льготных ИТ-ипотек выдали в Москве за 10 месяцев 2023 года Пресс-служба КЭПиИЗО

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Более 7,6 тысячи льготных ипотек для ИТ-специалистов выдали в столице с января по октябрь 2023 года. Общий объем этих кредитов составил 97,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва сохраняет лидерство по темпам выдачи ИТ-ипотеки, отметил Ефимов.

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«На столицу приходится 26,7% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и 39,3% их объема. За 10 месяцев текущего года ИТ-специалисты получили по этой программе кредиты на сумму 97,6 миллиарда рублей — в пять раз больше, чем с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года», — рассказал заместитель мэра Москвы.

Рост спроса на ИТ-ипотеку начался весной текущего года, после того как в феврале изменили ее условия. Возраст получателей кредита по льготной программе расширили с 22-44 лет до 18-50 лет. Также сократился необходимый срок работы в компании для сохранения льготной ставки. ИТ-ипотека остается привлекательным инструментом для улучшения жилищных условий профильной категории заемщиков на фоне роста ставок по кредитам на недвижимость.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, в октябре этого года жители столицы оформили почти 1,4 тысячи льготных кредитов на сумму 16,6 миллиарда рублей.

«По итогам 10 месяцев на ИТ-ипотеку приходится 10% всех выданных по льготным программам кредитов и 14,3% их объема», — обратила внимание Багреева.

Льготную ИТ-ипотеку со ставкой 5% годовых оформляют специалистам в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в ИТ-компаниях, получивших аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. У заемщика из Москвы средняя зарплата в течение трех последних месяцев должна быть не менее 150 тысяч рублей до налогообложения.

В столице максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей, но цифру можно увеличить до 30 миллионов, присоединив рыночную кредитную программу. Оформление льготной ИТ-ипотеки доступно до конца 2024 года.