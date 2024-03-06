Москва 06 марта 2024, 10:07 Ефимов: объем производства машин и оборудования в Москве вырос более чем на 25,2% Пресс-служба КЭПиИЗО

Читать 360tv в

Московские производители за 2023 год увеличили объем выпуска машин и оборудования на 25,2% в сравнении с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичные фабрики и заводы производят гидравлические и пневматические двигатели, воздушные и вакуумные насосы, арматуру для трубопроводов, печи, станки, лифты и многое другое.

Реклама

«Все эти изделия применяют на предприятиях обрабатывающей промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. За 2023 год в городе произвели машин и оборудования на 25,2 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го», — сказал Ефимов.

По итогам прошлого года столичные производители отгрузили изделий более чем на 263 миллиарда рублей. Эта сумма на 58,5% больше, чем годом ранее.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в городе активно наращивают производство лифтов.

«Всего за 2023 год столичные предприятия выпустили около 13 тысяч подъемников, что почти на 30% превышает показатели аналогичного периода 2022-го», — уточнил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что рост обрабатывающей промышленности в городе за 2023 год достиг 22,3% без учета нефтеперерабатывающей отрасли.

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

По поручению мэра в Москве реализуют комплекс мер с целью развития производства и повышения инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.