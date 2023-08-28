Москва 28 августа 2023, 14:12 Ефимов: новый бизнес-центр построят в Тимирязевском районе по программе комплексного развития Пресс-служба КЭПиИЗО

Читать 360tv в

Новый административно-деловой комплекс возведут в Тимирязевском районе на месте недостроенного объекта. К строительству бизнес-центра приступят в начале 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава столицы Сергей Собянин ранее сообщил об утверждении проекта планировки земли рядом со станцией Дмитровская МЦД-2. Проект территории общей площадью 0,75 гектара включает участок комплексного развития в Дмитровском проезде, владение 1г, сказал Ефимов.

Реклама

«В рамках программы комплексного развития территорий в Тимирязевском районе на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки появится бизнес-центр класса А общей площадью 50 тысяч квадратных метров с подземной парковкой», — отметил заммэра Москвы.

Инвестиции в развитие неэффективно используемого участка оцениваются в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 миллионов рублей, сообщил Ефимов. По его словам, благодаря проекту город получит более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Административно-деловой комплекс будет состоять из 23-этажной офисной башни, а также торговой галереи с панорамным остеклением, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Частью объекта станет расширенный инфраструктурный блок площадью более трех тысяч квадратных метров, где появятся отделения банков, магазины, кафе и сервисные службы. Кроме того, проект планировки предусматривает реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию, сообщил Гаман.

«Также будет выполнена прокладка новых сетей и размещение необходимых объектов инженерной инфраструктуры», — добавил министр столичного правительства.

Участок, на котором возведут комплекс, находится среди жилой застройки. В районе сформировался дефицит современной деловой инфраструктуры, при этом локация отличается хорошей транспортной доступностью. В трех минутах ходьбы находится станция метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также платформы МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1.

Горожане получат свободный доступ к прилегающей территории бизнес-центра с общественными пространствами и инфраструктурой. Между офисным зданием и торговой галереей появится открытый благоустроенный пешеходный бульвар, формирующий коридор ретейла, который будет притягивать жителей со всего района.

Девелопером проекта стала компания STONE. Организация заключила договор о комплексном развитии территории в августе 2022 года, сообщил генеральный директор Максим Гейзер. Согласно графику застройщик приступил к разработке проектной документации.

«Понимая важность инвестиций не только в рабочие места, но и в качественную городскую среду, мы предусмотрели в проекте расширенную торговую составляющую и благоустройство», — отметил гендиректор STONE.

Такой подход позволит сбалансировать инфраструктуру в районе и включить ранее неэффективно используемую территорию в социальную и экономическую жизнь города, пояснил Гейзер.

В компании также сообщили, что архитектурная концепция комплекса уже получила одобрение. Новый бизнес-центр станет переходной точкой между современными жилыми высотками у станции метро «Дмитровская» и малоэтажной застройкой Тимирязевского района. Объект будет соответствовать запросам современных компаний, а планировки позволят настраивать офисные пространства под индивидуальные потребности бизнеса.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.